На севере оккупированного Крыма произошел новый химический выброс - РосСМИ
На севере аннексированного РФ Крыма вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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Об этом заявила так называемая "глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет "РИА Новости".
По ее словам, в сравнении с началом недели ситуация ухудшилась.
"Мы зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и серному ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", - отметила Пеньковская.
Однако она заявила, что здоровью жителей ничего не угрожает.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Армянске заявили о введении режима чрезвычайной ситуации.
Ранее, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.
Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.
Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неправильной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью возобновления подачи воды в оккупированный Крым.