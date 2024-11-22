Иван Назаренко

Сейчас можно забрать Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3 по очень хорошей цене.

В магазине Playstation Store стартовала распродажа в честь "Чёрной пятницы". Silent Hill 2 Remake получила первую скидку с момента релиза, а всего на распродаже отдают больше тысячи игр по хорошим ценам.

Здесь мы собрали самые интересные предложения, представленные Sony на распродаже "Чёрная пятница" в Playstation Store.

Lies of P - 1080 гривен (-40%)

Lies of P — мрачная экшен-RPG, вдохновленная классической сказкой о Пиноккио. Действие происходит в жестоком мире, где решения игрока и ложь влияют на развитие сюжета. Игра сочетает сложные бои в стиле Souls-like с атмосферой темного стимпанка.

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Baldur's Gate 3 - 1839 гривен (-20%)

Baldur's Gate 3 — продолжение легендарной серии RPG, основанной на правилах Dungeons & Dragons. Игра предлагает эпическую историю, глубокую систему создания персонажа и тактические пошаговые бои. Богатый фэнтезийный мир, где каждый выбор имеет значение.

Resident Evil Remake Trilogy - 1319 гривен (-45%)

Resident Evil Remake Trilogy — коллекция обновленных версий классических игр серии Resident Evil, включающая Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4. Модернизированная графика и улучшенный геймплей предоставляют современный опыт выживания в мире зомби. Игра сочетает элементы хоррора и экшена в культовой вселенной.

Трилогия Mafia - 449 гривен (-75%)

Трилогия Mafia — обновленное собрание культовых криминальных драм, включающее три игры серии. Игра рассказывает о восхождении от простого таксиста до главы мафии в эпоху сухого закона, а также об атмосфере послевоенной Америки и истории мести. Обновленная графика и улучшенный геймплей позволяют заново пережить классические сюжеты.

Cyberpunk 2077: Полное издание - 1494 гривен (-35%)

Cyberpunk 2077: Полное издание — включает базовую игру и дополнение "Phantom Liberty", предоставляя полный опыт жизни в Найт-Сити. Огромный открытый мир будущего, где кибернетические импланты и технологии определяют жизнь общества. Игра предлагает захватывающие задания, глубокую систему прокачки и разнообразных персонажей.

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Набор Metro Saga - 300 гривен (-85%)

Набор Metro Saga — полная коллекция игр серии Metro, основанной на романах Дмитрия Глуховского. Игра переносит в постапокалиптический мир московского метро, где остатки человечества борются за выживание. Атмосферный шутер с элементами хоррора и захватывающим сюжетом.

SILENT HILL 2 Remake - 1600 гривен (-20%)

SILENT HILL 2 Remake — обновленная версия культового психологического хоррора. История Джеймса Сандерленда, отправившегося в туманный город Silent Hill, где прошлое и настоящее переплетаются. Современная графика и улучшенное звуковое сопровождение усиливают мрачную атмосферу игры.

Hogwarts Legacy - 630 гривен (-70%)

Hogwarts Legacy — приключение во вселенной Гарри Поттера, действие которого происходит в XIX веке. Игрок становится студентом Хогвартса, изучает заклинания, исследует замок и его окрестности, раскрывает тайны и принимает решения, влияющие на окружающий мир. Открытый мир и глубокая система магии создают атмосферу волшебства.

STAR WARS Jedi: Survivor - 839 гривен (-65%)

STAR WARS Jedi: Survivor — продолжение истории Кэла Кестиса во вселенной "Звёздных войн". Игра включает новые планеты, развитие навыков Силы и владения световым мечом в борьбе против Империи. Динамичные бои и глубокий сюжет развивают приключения в мире Star Wars.

Распродажа "Чёрная пятница" в Playstation Store продлится до 2 декабря.

Ранее мы рассказывали, что Sony заинтересована в покупке медиахолдинга Kadokawa, которая владеет студией FromSoftware, разработчиками серии Souls, Sekiro и Elden Ring.

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