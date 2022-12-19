Это игра для мобильных устройств.

В сентябре Ubisoft анонсировала сразу четыре части Assassin's Creed. Одной из них оказалась Codename: Jade — проект в антураже Древнего Китая для мобильных устройств. Игру представили коротким трейлером, однако теперь появилась возможность увидеть, как она будет выглядеть. Пользователи, получившие доступ к закрытому бета-тесту, опубликовали геймплейный ролик.

Видео выложил посетитель Facebook под псевдонимом Tiger White, а затем его распространили на разных ресурсах, в том числе в YouTube. Ролик демонстрирует систему передвижения, управление, сражения и несколько локаций. Стоит отметить, что до релиза как минимум часть геймплейных элементов могут измениться.

В целом Codename: Jade выглядит, как привычная Assassin's Creed. Разработчики реализовали вид от третьего лица и упрощенную систему паркура. Игроки могут перепрыгивать через препятствия, ходить и спускаться по канатам.

А вот боевая система выполнена иначе. Она больше отсылает к слешерам, где нужно совершать много атак, чтобы устранить противника. В ролике не показали блок, контратаки и применение специальных умений. Похоже, в Codename: Jade все удары наносятся одной кнопкой — как легкие, так и тяжелые. Для последних ее просто нужно зажимать.

Сюжет в игре сопровождается демонстрацией заставок. Одна из них, где главный герой перерезает горло вражескому солдату, присутствует в слитом ролике.

Codename: Jade — основные подробности

Игра позиционируется, как крупномасштабная RPG для устройств под управлением iOS и Android. Она будет распространяться по условно-бесплатной схеме.

Это первая Assassin's Creed, в которой разрешат создать собственного персонажа.

Пользователи посетят известные места на территории Китая и встретят разных персонажей. Например, в геймплейном ролике показана Великая Китайская стена и присутствует Вэй Ю, убийца Цинь Шихуанди в мифологии Assassin's Creed.

Вас также могут заинтересовать новости: