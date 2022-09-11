В список входит мобильное ответвление во франшизе.

В рамках Ubisoft Forward издательство Ubisoft рассказало много подробностей о будущем серии Assassin's Creed. Компания представила сразу две новые части, которые выйдут после AC Mirage, и мобильное ответвление.

Продолжения франшизы имеют кодовые названия Codename: Red и Codename: Hexe. Правда, для читателей УНИАН это уже не секрет. Ранее мы писали, что информацию об упомянутых проектах опубликовали инсайдеры и журналисты Том Хендерсон и Джейсон Шрайер. И она во многом подтвердилась.

Codename: Red отправит пользователей в феодальную Японию. Созданием игры руководит Жонатан Дюмон в подразделении Ubisoft Quebec. Разработчики обещают представить эволюцию RPG в открытом мире. А в первом тизере зрителям продемонстрировали ассасина-шиноби с катаной и скрытым клинком, который выпрыгнул на крышу характерного японского здания.

Codename: Hexe разрабатывается в Ubisoft Montreal, а режиссером назначили Клинта Хокинга. Больше об игре ничего не сказали, но журналисты ранее сообщили, что это будет самая мрачная часть серии. Она посвящена охоте на ведьм в период распада Священной Римской империи.

Отдельно Ubisoft представила Codename: Jade — крупнобюджетную условно-бесплатную RPG для мобильных платформ. Проект покажет Древний Китай и в нем впервые в серии можно будет создать своего персонажа.

Каждая из трех анонсированных Assassin's Creed станет частью AC Infinity. Это платформа-хаб, которая объединяет разные игры в серии. В ее рамках Codename: Red и Codename: Hexe обзаведутся многопользовательскими элементами.

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