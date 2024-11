Теперь логично предположить, что новая игра Нила Дракмана это не The Last of Us Part 3.

Трой Бейкер официально вернётся в следующей игре Naughty Dog под руководством Нила Дракмана, но, теперь очевидно, что это будет не The Last of Us Part 3.

Об этом сообщил журнал GQ в статье, посвящённой карьере Бейкера. В материале говорится, что актёр примет участие в новом проекте Дракмана в Naughty Dog. Сам Дракман отметил: "Я без раздумий всегда буду работать с Троем".

Бейкер известен по роли Джоэла Миллера в серии The Last of Us и Сэма Дрейка в Uncharted. Однако, с учётом судьбы Джоэла во второй части The Last of Us, его возвращение в третьей кажется маловероятным.

Видео дня

Студия Naughty Dog пока не раскрывает подробностей о своём следующем проекте. Дракман ранее упоминал, что они не собираются оставаться исключительно "студией The Last of Us". Возможно, нас ждёт новая игра серии Uncharted с участием Сэма Дрейка или совершенно новая франшиза с новыми персонажами.

Ранее мы рассказывали, что актёр, сыгравший Кратоса в последних God of War, намекнул на скорый анонс чего-то нового в серии игр. По его словам, новости про God of War можно ожидать уже в ближайшую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: