Разработка нового проекта Нила Дракманна ведётся с 2020 года.

Создатель серии The Last of Us Нил Дракманн работает над новым неаносированным проектом.

Выступая на онлайн-мероприятии вместе с Кеном Левином, автором серии Bioshock, геймдизайнер рассказал, что его команда работает над новым проектом с 2020 года, то есть с момента релиза The Last of Us Part II.

Дракманн отметил, что Sony дала ему полную творческую свободу, но за маркетинг всё так же будет отвечать японская корпорация.

Видео дня

Ранее Дракманн заявлял, что у него уже есть наброски для The Last of Us Part III, которая будет независимой от прошлых частей, но объединит их в один сюжет. Возможно, третья часть окончательно завершит историю Элли:

"У меня нет сюжета, но у меня есть концепция, которая, на мой взгляд, так же хороша, как первая и вторая части. Она сама по себе, но связывает все три части. Поэтому у меня такое чувство, что у этой истории может быть еще один раздел"

Ранее HBO презентовала трейлер второго сезона экранизации The Last of Us. Продолжение охватит события Part II.

Вас также могут заинтересовать новости: