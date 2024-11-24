Скорее всего это новый трейлер Secret Level про God of War, но кто знает.

Актёр Кристофер Джадж, который играет Кратоса в последних частях God of War, заявил, что стоит ожидать новости про серию уже 1 декабря.

Об этом актёр рассказал в прямом эфире на своей странице Instagram. Джадж жирно намекнул, что в ближайшее время он вернётся к роли Кратоса.

"В ближайшие две недели произойдёт кое-какой анонс. Спасибо, что смотрели, и мы скоро встретимся, сын."

Также аниматор из Sony Santa Monica Роберто Клементе репостнул себе на страницу в Twitter несколько постов про это заявление Джаджа.

Пользователи интернета сделали несколько предположений, что же за анонс нас ждёт. Вероятнее всего, это новый трейлер антологии Secret Level, а конкретно серии, посвящённой God of War. На это также указывает тот же Клементе, который репостил твиты про мультсериал.

Второй вариант - ремастеры оригинальной трилогии God of War. Но при чём тут тогда Кристофер Джадж - не совсем понятно, ведь в первых частях серии Кратоса озвучивал актёр Терренс Карсон.

Ранее мы рассказывали, что лайв-экшн сериал по God of War сменил шоураннера. Теперь им заведует Рональд Мур, известный по работе над "Ради всего человечества" и "Звёздный Путь".

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