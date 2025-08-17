Руководители хотят сделать нечто похожее на отменённый проект.

После того как Naughty Dog в конце 2023 года официально закрыла разработку мультиплеерного проекта по The Last of Us, часть ключевых участников команды решила начать всё с нуля.

Бывший геймдиректор отменённой игры Винит Аргавалм вместе с творческим директором Джо Петтинати основали собственную студию с офисами в Японии и США.

По словам Аргавалма в интервью Game*Spark, вдохновением стала именно идея соединить кинематографичный экшен в духе Uncharted и The Last of Us с многопользовательским геймплеем:

"В Naughty Dog я занимался кампаниями и мультиплеером, работал над Uncharted 4, The Lost Legacy и The Last of Us Part 2. В частности, над боссами, схватками один на один. Хотелось, чтобы игроки ощущали, будто они сражаются с реальным соперником, а не с ИИ. Эту идею я хочу развить дальше".

Пока в команде всего десять человек, но студия планирует расширение до 30. Новый проект авторы называют "AAA-инди", Бюджет будет меньше, чем у крупных блокбастеров, но с большими амбициями. Разработка ведётся уже несколько месяцев, есть прототипы, но показывать их публике пока рано.

Создатели уже обсуждают сотрудничество с "партнёрами", так что у игры есть шансы получить издательскую поддержку.

Ранее мы рассказывали, что известный инсайдер считает, что The Last of Us 3 находится в разработке. По мнению Detective Seeds, третья часть выйдет не раньше середины поколения Playstation 6.

