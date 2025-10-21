Адвокат рассказал, что может помочь избежать уголовной ответственности за СЗЧ.

По последним данным, в Украине открыто около 290 тыс. уголовных производств в отношении военнослужащих, которые самовольно покинули свои части.

Адвокат Геннадий Капралов рассказал УНИАН, какое предусмотрено за СЗЧ наказание и что важно знать украинцам касательно этого.

Что будет, если сбежал в СЗЧ

По словам эксперта, если мобилизованный самовольно покинет часть во время военного положения, то может быть привлечен к ответственности по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. При этом реальные сроки за СЗЧ действительно фиксируются.

"За СЗЧ сейчас могут дать реальный срок, и на практике такие случаи встречались. Действительно есть решения суда и не единичные по назначению реального срока лишения свободы для мобилизованных, которые самовольно покинули часть", - отметил Капралов.

Наказание за СЗЧ в ВСУ

Адвокат добавил, что во время действия военного положения штрафов за СЗЧ нет, поскольку такое правонарушение квалифицируется по части 5 статьи 407 УК, которая предусматривает именно наказание в виде лишения свободы.

"Каждое дело по СЗЧ индивидуально, и во время заседаний суд может принять во внимание уважительные причины самовольного оставления части, положительную характеристику мобилизованного и применить статью 69 УК, которая позволяет назначить более мягкое наказание за правонарушение. В случае доказательства необходимости применения статьи 69 УК, мобилизованному по СЗЧ могут назначить менее 5 лет лишения свободы. Но это не общая практика", - подчеркнул эксперт.

Как говорит Капралов, суды действительно назначают реальные сроки наказания и только в исключительных случаях применяют статью 69, а в дальнейшем - 75 статью Уголовного кодекса, которая предусматривает освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком.

Он также объяснил, как избежать наказания за СЗЧ в военное время. Так, до 30 августа действовал упрощенный механизм возвращения в воинские части, благодаря которому некоторые военные могли добровольно вернуться из СЗЧ и избежать наказания. Сейчас этот упрощенный механизм уже не действует, поэтому единственное, что может помочь избежать уголовной ответственности - возвращение в свою часть раньше, чем через трое суток после того, как она была покинута, и предоставление объяснения командиру.

Через сколько подают в СЗЧ

Мы также узнали у адвоката, через сколько дней подают в СЗЧ в Украине.

"Фактом самовольного оставления части считается отсутствие военнослужащего в течение более трех суток. Если военный не явился в течение этого времени, то составляется рапорт о том, что он отсутствует по месту несения службы, а затем подается командиру", - сказал он.

Позже, говорит Капралов, собираются материалы на нарушителя и направляются в Государственное бюро расследований, Военную службу правопорядка и Военную прокуратуру. Следователи Государственного бюро расследований должны рассмотреть полученные материалы и принять решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начале досудебного расследования.

Сколько длится розыск СЗЧ

По мнению адвоката, непосредственно уголовный розыск может начаться только после уведомления лица о подозрении и предоставления ему статуса подозреваемого. После того как лицу сообщат о подозрении, следователь обращается в суд, получает постановление о необходимости избрания подозреваемому меры пресечения и о его приводе на судебное заседание. Затем лицо вносят в базу розыска.

Касательно того, сколько длится розыск СЗЧ, все несколько сложнее и зависит от сроков выполнения поставленной задачи.

"Розыск может длиться как месяц, так и два или три, - непосредственно до того момента, пока правоохранители не установят местонахождение лица", - подытожил эксперт.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

