Выбрав бюджетный тариф, можно перестать переплачивать за связь.

В Украине есть три основных оператора мобильной связи - Киевстар, Лайфселл и Водафон. Каждый из них предлагает абонентам разные варианты тарифных планов - они отличаются друг от друга по стоимости, по количеству звонков, смс, гигабайтов интернета. Узнайте, какой самый дешевый тариф на мобильную связь и что делать, чтобы не переплачивать.

Ранее мы говорили о том, что мобильные операторы в Украине начнут блокировать спам-звонки.

Какие самые дешевые тарифы мобильных операторов Украины

Прежде, чем смотреть, какие есть дешевые тарифы Киевстар, Водафон или Лайфселл, стоит осознать разницу между предоплатой и контрактом, ведь он типа договора зависит и стоимость пакета услуг. Если вы оформляете предоплату, то сначала платите за тариф, и только потом пользуетесь. В случае с контрактом все наоборот - в первую очередь происходит пользование тарифом, согласно условиям договора, и только потом, в конце месяца, оплата.

Кроме того, контракт заключается, как правило, на длительный срок - год или два как минимум, а используя тариф по предоплате, можно относительно легко перейти с одного пакета на другой или вообще сменить оператора без каких-либо штрафов и санкций. Тарифы мобильных операторов Украины, как мы уже сказали, отличаются между собой, рассмотрим каждый внимательнее.

Lifecell

Самый дешевый тариф Лайф, как говорят некоторые украинцы, для звонков прямо сейчас - это Максі. На сайте мобильного оператора сказано, что за 300 грн в месяц пользователь получит безлимитные звонки внутри сети, безлимитный интернет на пользование YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber и другими приложениями, 750 минут на другие операторы и 25 ГБ интернета. Если вы решите перейти на Лайфселл с другого оператора, то стоимость будет ниже - 190 грн в месяц.

Второй тариф по предоплате - Мега. По предоплате можно будет пользоваться безлимитными звонками внутри сети, безлимитным интернетом для использования приложений, безлимитным интернетом и 1000 минут для звонков на других операторов. Стандартная стоимость пакета - 500 грн, при переносе номера - 350 грн.

Kyivstar

Самый дешевый тариф Киевстар - Все разом Легкий. Его стоимость для существующих абонентов составляет 300 грн, а если переходите на Киевстар с другого оператора - 220 грн. За такую цену вы получаете безлимитные минуты для звонков внутри сети, 300 минут на другие операторы, 40 ГБ мобильного интернета, безлимит на пользование приложениями и 200 смс. Также можно выбрать 2 "суперсилы" - дополнительные бонусы от Киевстар при подключении тарифа.

Второй пакет, который есть на сайте по предоплате - Все разом Крутий. Для пользователей с этим тарифом предусмотрены безлимитная мобильная связь и интернет, 15 ГБ мобильного интернета в роуминге, 600 минут для звонков вне сети и за границу, 600 смс по Украине. Кроме того, есть и "суперсилы", как в вышеописанном "Все разом Легкий". Стоимость такого тарифа для абонентов Киевстар - 450 грн, а для украинцев, желающих сменить оператора - 350 грн.

Также стоит знать, какой самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров - мобильный оператор предлагает людям старше 60 лет и лицам с инвалидностью особый тариф - Все разом Комфорт. За 220 грн в месяц контракте вы получаете 10 ГБ мобильного интернета, домашний интернет, безлимитные звонки на Киевстар, 100 минут на другие операторы и "городские" номера, безлимит на использование приложений, а также 100 смс по Украине. На сайте сказано, что в пакет дополнительно включена услуга Киевстар ТВ и одна "суперсила" на выбор.

Vodafone

На официальном сайте мобильного оператора, на данный момент, представлены два пакета услуг по предоплате - тариф Flexx GO. В месяц пользователь получит 25 ГБ интернета по стране, роуминг, безлимит в приложениях, 500 минут по Украине и безлимит в сети. Это самый дешевый тариф Водафон 2025 на данный момент - он стоит 320 грн в месяц для действующих пользователей сети Vodafone. Однако если вы хотите сменить оператора, тогда тариф Flexx GO обойдется дешевле - за 200 грн в месяц.

Второй тариф по предоплате, который предлагает Водафон - это Flexx TOP. За 500 грн в месяц вы получите 50 ГБ интернета в сети, безлимитные звонки внутри сети, 800 минут по Украине и безлимитный интернет для пользования приложениями. Такая цена актуальна для абонентов Водафон, но при переносе номера с другого оператора есть возможность заплатить меньше - 350 грн в месяц.

Эти же тарифные планы доступны не только по предоплате, но и по контракту:

Flexx GO - 270 грн, при переносе номера - 200 грн;

Flexx TOP - 450 грн в месяц, при переносе номера - 350 грн.

Также для абонентов, заключивших контракт, доступны тарифы ULTRA за 700 грн, ULTRA VIP за 1500 грн и Device 4G за 180 грн.

