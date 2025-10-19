Инициатива от Укрзализныци работает для каждого украинца.

Путешествовать можно не только по миру, но и по Украине - в нашей стране достаточно красивых мест. Несмотря на войну, украинцы все равно посещают интересные туристические локации, и в этом случае им может пригодиться Паспорт путешественника для взрослых и детей от Укрзализныци.

Что такое Паспорт путешественника Укрзализныця - как получить документ

На официальном сайте проекта "Паспорт путешественника" указано, что эта в туристическом сегменте эта торговая марка работает с 2018-го года. Этот документ выглядит, как обычный паспорт, но с некоторыми нюансами. На страницы нанесена голограмма и уникальный номер, который защищает документ от подделок. В паспорт также вносятся все данные владельца. Кроме того, все страницы паспорта имеют поля для марок, которые может собирать путешественник по Украине.

То есть, суть документа и проекта проста - путешествуя по Украине, человек должен собирать марки с магнитами, а затем вклеивать их в паспорт, рядом добавляя дату посещения той или иной локации.

Заказать Паспорт путешественника онлайн невозможно - его можно получить бесплатно в музеях, зоопарках, или на других туристических объектах с помощью экскурсоводов. Укрзализныця на своей странице в Facebook также подсказала, как получить Паспорт Путешественника - купить его за деньги не получится. На вокзалах. Сейчас во Львове, Киеве, Харькове, Одессе и Виннице такой документ выдают также бесплатно. Для того, чтобы ребенку получить такой документ, он с родителями должен обратиться к работникам вокзала.

Укрзализныця предлагает маленьким путешественникам собирать штампы, посещая различные локации:

у "ангелов" на опорных вокзалах во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Виннице;

у дежурных по вокзалам в Днепре, Запорожье, Ужгороде, Хмельницком, Тернополе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске и Каменце-Подольском;

у начальников флагманских поездов Укрзализныци;

у проводников детских вагонов.

За каждые пять собранных штампов, по словам УЗ, начисляется 5000 обнимашек, а за 15 - специальный подарок от Укрзалізниці. Чтобы засчитать обнимашки, надо подойти к "ангелу" на вокзале во Львове, Харькове, Одессе, Киеве или Виннице и показать необходимое количество штампов. Обнимашки окажутся на собственном счете в профиле УЗ в приложении.

В социальной сети TikTok украинка с ником nevlovimaa уже попыталась получить такой паспорт. Пользователи поддержали ее поступок в комментариях и рассказали, что приобрели такие паспорта своим детям.

