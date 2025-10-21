Можно ли использовать картофельные очистки вокруг кустов томатов

Множество органических отходов можно использовать для своего огорода, чтоб повысить его урожайность или защитить от вредителей. Например, можно применить картофельные очистки как удобрение для смородины, малины, огурцов, помидоров и других растений, которые часто выращивают украинцы.

Мы разобрались, как и для чего можно использовать отходы из-под картошки.

Чем полезны картофельные шкурки

Они богаты питательными веществами - фосфором, калием, фтором, магнием и другими микроэлементами, которые необходимы для прекрасного урожая на огороде. Несомненным плюсом такого удобрения является то, что его можно получить у себя дома, просто готовя блюда из картофеля и откладывая кожуру.

Попав в грунт, эти пищевых отходы очень быстро перегнивают, а потому их влияние на грунт можно обнаружить уже через несколько недель.

Если хотите сохранить очистки до наступления тепла, их можно замораживать или сушить. В условиях отключения света идея забивать морозилку картофельной кожурой кажется сомнительной, а вот просушивать их гораздо проще. Можно использовать для этого духовку (нагревать до 100 градусов) или поверхность горячих батарей.

Высушенное удобрение перекладываем в холщовый мешок и храним до использования.

Теперь рассмотрим, какие культуры можно подкормить картофельными очистками и как использовать такое удобрение.

Какие растения любят картофельные очистки

Хотя эти отходы подходят многим растениям, для некоторых они особенно полезны. Лучше всего на подкормку картофельной кожурой реагируют: 

  • огурцы;
  • тыква; 
  • кабачки;
  • дыня;
  • капуста.

Можно не только их удобрять очистками, но и добавлять шкурки в ямки во время посадки. 

Садоводы часто используют это народное удобрение для малины, смородины и других. Эта подкормка подходит кустам почти с момента высадки - помогает окрепнуть и делает более устойчивыми к вредителям и болезням.

Однако нельзя очистками подкармливать перец, томаты и баклажаны. У них общие болезни с картошкой, а потому такое удобрение только навредит.

Кожуру можно разложить на участке и перекопать ее вместе с почвой, чтоб она перегнивала. Кроме того, очистки подходят для приготовления отвара. Заливаем их кипятком, настаиваем несколько дней и поливаем растения.

Есть еще один способ, как использовать картофельную кожуру в огороде. Она поможет избавиться от улиток, проволочников и колорадских жуков. Очистки оставляют в отдельном месте на участке вечером, а утром убирают вместе с насекомыми и выкидывают. Можно даже опрыскать кожуру химией, чтоб вредители погибли из-за контакта с отходами.

