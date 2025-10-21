Рассказываем, как использовать картофельные очистки для огурцов, помидоров и других растений в огороде.

Множество органических отходов можно использовать для своего огорода, чтоб повысить его урожайность или защитить от вредителей. Например, можно применить картофельные очистки как удобрение для смородины, малины, огурцов, помидоров и других растений, которые часто выращивают украинцы.

Мы разобрались, как и для чего можно использовать отходы из-под картошки.

Чем полезны картофельные шкурки

Они богаты питательными веществами - фосфором, калием, фтором, магнием и другими микроэлементами, которые необходимы для прекрасного урожая на огороде. Несомненным плюсом такого удобрения является то, что его можно получить у себя дома, просто готовя блюда из картофеля и откладывая кожуру.

Попав в грунт, эти пищевых отходы очень быстро перегнивают, а потому их влияние на грунт можно обнаружить уже через несколько недель.

Если хотите сохранить очистки до наступления тепла, их можно замораживать или сушить. В условиях отключения света идея забивать морозилку картофельной кожурой кажется сомнительной, а вот просушивать их гораздо проще. Можно использовать для этого духовку (нагревать до 100 градусов) или поверхность горячих батарей.

Высушенное удобрение перекладываем в холщовый мешок и храним до использования.

Теперь рассмотрим, какие культуры можно подкормить картофельными очистками и как использовать такое удобрение.

Какие растения любят картофельные очистки

Хотя эти отходы подходят многим растениям, для некоторых они особенно полезны. Лучше всего на подкормку картофельной кожурой реагируют:

огурцы;

тыква;

кабачки;

дыня;

капуста.

Можно не только их удобрять очистками, но и добавлять шкурки в ямки во время посадки.

Садоводы часто используют это народное удобрение для малины, смородины и других. Эта подкормка подходит кустам почти с момента высадки - помогает окрепнуть и делает более устойчивыми к вредителям и болезням.

Однако нельзя очистками подкармливать перец, томаты и баклажаны. У них общие болезни с картошкой, а потому такое удобрение только навредит.

Кожуру можно разложить на участке и перекопать ее вместе с почвой, чтоб она перегнивала. Кроме того, очистки подходят для приготовления отвара. Заливаем их кипятком, настаиваем несколько дней и поливаем растения.

Есть еще один способ, как использовать картофельную кожуру в огороде. Она поможет избавиться от улиток, проволочников и колорадских жуков. Очистки оставляют в отдельном месте на участке вечером, а утром убирают вместе с насекомыми и выкидывают. Можно даже опрыскать кожуру химией, чтоб вредители погибли из-за контакта с отходами.

