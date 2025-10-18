Чтобы не иметь проблем с оплатой, важно вовремя заменять банковскую картку.

Карты ПриватБанка имеют определенный срок службы. После истечения этого периода или при наличии повреждений платежное средство перестанет действовать. Чтобы не оказаться в такой ситуации, клиентам банка нужно знать, как продлить карту ПриватБанка через Приват24 или в отделении.

Когда нужно менять карту ПриватБанка

Платежное средство выдается на ограниченный срок - обычно один-два года - после чего его нужно перевыпускать. Однако на время войны для украинцев сделали послабление. Как сообщает на своей странице ПриватБанк, в марте 2024 года термин всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев. Даже если на пластике указано, что срок истек, вы можете продолжать ею пользоваться.

Однако шести категориям украинцам стоит перевыпустить карту. Это нужно в таких случаях:

Истек срок и хотите продлить карту для надежности. Например, для поездки за границу.

Карта была потеряна, забыта в банкомате или украдена.

На поверхности есть повреждения, потертости, которые усложняют пользование картой.

Изменились личные данные пользователя.

Хотите сменить тип карты.

Были мошеннические операции со счетом.

Перевыпуск карточки ПриватБанк совершенно бесплатный. После процедуры номер карты изменится, а номер банковского счета останется прежним. Все денежные средства и данные об операциях перейдут на новое платежное средство.

Как продлить карту ПриватБанка в военное время

Если вы хотите обновить просроченный счет, то это можно сделать в любом отделении банка.

Также есть способ, как продлить срок карты в Приват24. Для этого нужно зайти в настройки нужной карточки, выбрать пункт "Перевыпустить карту", указать тип и платежную систему, а затем указать вид - пластиковую или диджитал. Первую можно забрать в отделении или заказать с доставкой по Украине и за границу. Вторая является цифровой и полностью заменяет пластик, ей можно пользоваться как обычной.

Обратите внимание, что после процедуры старая карта станет недействительной.

Если не получилось найти нужную кнопку, смотрите на видео, как продлить срок действия карты ПриватБанка онлайн:

