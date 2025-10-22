Рассказываем, какая пенсия за выслугу лет у медиков и военных.

Пожилые украинцы, накопив достаточное количество стажа на работе, имеют право уйти на покой. Если они работали в определенных сферах, им может выплачиваться пенсия за выслугу лет.

Чем отличается пенсия по выслуге лет от пенсии по возрасту

Такую пенсию устанавливают определенным категориям граждан, чья работа привела к потере профессиональной пригодности или трудоспособности. Для назначения они должны накопить специальный стаж в рамках профессий, за которые и полагается пенсия по выслуге лет в Украине. При этом требования к стажу и возрасту отличаются в зависимости от профессии.

Выплаты им назначают и выплачивают только при условии увольнения с работы, которая дала право на такую пенсию. В то же время они могут продолжить работать в других сферах.

Пенсию по возрасту платят, если человек достиг определенного показателя возраста и официального стажа, вне зависимости от профессии. Самым ранним сроком является 60 лет. Чтоб насладиться отдыхом по достижении этой отметки, должно быть от 32 лет стажа.

Кроме того, можно уйти на покой в 63 года (от 22 лет стажа) или в 65 лет (от 15 лет стажа). Если стаж накопить не удалось, то человек может получать социальную пенсию.

Выслуга лет медработникам в Украине

Воспользоваться льготной пенсией могут врачи и средний медицинский персонал, фармацевты и провизоры. Медикам необходимо накопить 30 лет стажа. В двойном размере учитывают время работы до 2004 года в:

лепрозорных и противочумных учреждениях;

в учреждениях (отделениях) по лечению лиц со СПИДом или вирусом иммунодефицита человека;

в других инфекционных заведениях/отделениях;

в патолого-анатомических и реанимационных отделениях;

в заведениях психиатрической помощи.

Пенсия по выслуге лет медикам в Украине считается с учетом размера доходов и количества стажа. Пенсионный фонд берет показатель среднемесячной зарплаты за два любых месяца работы подряд и умножает его на коэффициент стажа.

При этом получать эту выплату можно только после увольнения с соответствующих специальностей. Однако не запрещено работать в другом месте.

Это может быть совсем другая профессия или иная специальность. Например, врачи и медсестры могут перейти на должность в регистратуре, работать младшими медсестрами/медбратьям, сантарками, техслужащими и т.д. Так можно будет получать и пенсию, и зарплату.

Выслуга лет военнослужащих

По данным ПФУ, на такую пенсию можно выйти, накопив от 25 лет стажа. В этом случае выплаты составят 50 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения. Если же человека уволили в отставку по состоянию здоровья или из-за возраста, то размер увеличится до 55 процентов.

Важно упомянуть, какая есть надбавка за выслугу лет. В зависимости от опыта можно увеличить размер выплат аж до 70 процентов сумм денежного обеспечения.

Минимальный размер выплат для таких пенсионеров составляет 8-9 тысяч гривень. Те, кто занимал руководящую должность, имел звание полковника/подполковника и накопил достаточно опыта, могут получать от 14 до 18 тысяч гривень.

Также есть максимальный возраст для ухода на покой. Для обычных военных, майоров, подполковников и полковников это 60 лет, а для высших офицеров - 65 лет.

