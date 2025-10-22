От того, наливаете ли вы масло на горячую или холодную сковородку, зависит срок службы посуды.

Большинство кулинаров не задумываются о том, нужно ли добавлять масло на горячую или холодную сковороду, и в какой момент это делать. Но это не просто дело привычки. От способа нагрева посуды зависит, как долго она прослужит. Если нарушить это правило, то поверхность быстро потрескается, а продукты начнут прилипать.

Когда лить масло на сковородку - до или после нагрева

Рекомендации по использованию утвари опубликовали издание Delish. Как объяснили эксперты, время добавления жира зависит от типа посуды.

Антипригарная сковорода

В этом случае продукт, на котором вы будете жарить, тоже нужно лить заранее, и только потом включать огонь на плите. Такой прием усилит антипригарные свойства. К тому же при нагревании пустой посуды такого типа в воздух выделяются токсичные вещества.

Эмалированный чугун

В этом случае жир тоже нужно лить заранее, но по другой причине. Без масла такое покрытие нагревается неравномерно, из-за чего возникают трещины. Верхний слой посуды быстро придет в негодность, поэтому никогда не нагревайте ее в пустом виде.

Обычный чугун

Тут ситуация совершенно противоположная. Если покрытия из эмали нет, сплав прогревается равномерно и не трескается. Сковородку можно разогревать без масла, но между использованиями или во время остывания стоит увлажнять. Это продлит срок службы чугуна.

Нержавеющая сталь

В этом случае среди кулинаров больше всего споров, нужно ли разогревать сковороду перед маслом. Профессиональные кулинары рекомендуют следующий подход: лить жир на теплую, но не раскаленную поверхность.

Сначала нагрейте сухую посуду и капните каплю воды. Если жидкость медленно испаряется, то сковорода идеальной температуры и можно добавлять масло. Если вода громко шипит - посуда слишком горячая и ее лучше немного охладить. Эксперты считают, что при таком способе сталь прослужит дольше всего.

