Укоренение черенков роз может оказаться весьма увлекательным занятием, если знать несколько правил.

Розы веками вдохновляют садоводов и поэтов, поэтому вполне естественно, что вы хотите иметь их побольше в своем саду. К счастью, эти цветы легко размножать - из одной можно вырастить целую клумбу. Рассказываем, как вырастить розу из букета или как размножить розы, которые уже у вас растут.

Как размножить розы черенками

Срезка стеблевых черенков - очень простой процесс. По словам сертифицированного арбориста ISA и автора книг Евы Монхейм (Eva Monheim), размножать розы ее учила бабушка в детстве - она использовала банку, чтобы создать миниатюрную теплицу, пишет сайт marthastewart.com.

Вот как укоренить розу из букета советует эксперт:

найдите стебли с отцветшими розами - они должны быть гибкими и не очень древесными;

обрежьте стебли длиной 25-30 см, увядшие цветы срежьте чуть выше первого настоящего листа (с пятью или семью листиками);

срежьте листья и шипы снизу стебля и до середины;

опустите черенок в воду, а затем его основание в корневой гормон (укоренитель, стимулятор корней);

с помощью карандаша сделайте отверстие в почве в горшке - чтобы роза была посажена на половину высоты стебля;

посадите в один горшок приблизительно четыре черенка (на случай, если некоторые погибнут).

Затем их нужно будет полить и поставить в саду в защищенном месте, где нет сквозняков и прямых солнечных лучей.

Если говорить о том, как вырастить розу из черенка зимой, то горшок накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом и закрепляют его на почве, но так, чтобы сверху над черенками оставалось достаточно места. Оставьте горшок в саду на зиму - к весне розы укоренятся. Собственно, процесс того, как размножить розы из букета, ничем не отличается - алгоритм тот же.

Кроме этого, молодым розам в период укоренения им требуется особый уход. "Как только черенки укоренятся, они становятся нежными маленькими растениями, которые нуждаются в постепенном закаливании", - говорит ландшафтный дизайнер и соучредитель Johnson Landscapes & Pools Ян Джонсен (Jan Johnsen).

Когда у черенка появятся несколько сантиметров здоровых белых корней, Джонсен рекомендует пересадить его в более крупный горшок (шириной около 15-20 см) или в хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не переувлажненной почвой.

Главное - постепенно приучать их к условиям на открытом воздухе: в течение первой недели после пересадки держите их в ярком, но непрямом свете - лучше всего под утренним солнцем. Избегайте яркого солнечного света во второй половине дня, пока на них не появятся новые листья,

- советует специалист.

Если вы решили оставить молодые черенки в горшке на зиму, то весной нужно будет подумать о их пересадке в садовые грядки. Это нужно сделать до того, как черенки начнут давать новые побеги, говорит Ева Монхейм:

выкопайте ямки и переверните горшок с черенками роз;

внимательно осмотрите корневую систему и разделите каждую розу;

поместите растения в новые ямки - их глубина не должна превышать высоту почвы в горшке.

Убедитесь, что на черенках, которые вы сажаете, нет листьев или шипов ниже уровня почвы - иначе они начнут гнить. "Слегка придавив почву вокруг новых растений, полейте их жидким удобрением".

Спустя примерно 4-6 недель Джонсен советует еще раз слегка подкормить розы - подойдет сбалансированное жидкое удобрение, разбавленное до половины концентрации. Удобрять нужно каждые 2-3 недели. После первого вегетационного периода можно подкормить цветы высушенным коровьим навозом и компостом - это поможет им сформировать развитые корни.

Еще один лайфхак: в течение первых 1-2 месяцев обрывайте ранние цветочные почки, чтобы растение направляло энергию на рост корней и листьев, а не на цветение. Как только роза хорошо укоренится, можно позволить ей зацвести.

