Розы веками вдохновляют садоводов и поэтов, поэтому вполне естественно, что вы хотите иметь их побольше в своем саду. К счастью, эти цветы легко размножать - из одной можно вырастить целую клумбу. Рассказываем, как вырастить розу из букета или как размножить розы, которые уже у вас растут.
Ранее мы также рассказывали, как хранить луковицы тюльпанов зимой - можно ли их положить в холодильник.
Как размножить розы черенками
Срезка стеблевых черенков - очень простой процесс. По словам сертифицированного арбориста ISA и автора книг Евы Монхейм (Eva Monheim), размножать розы ее учила бабушка в детстве - она использовала банку, чтобы создать миниатюрную теплицу, пишет сайт marthastewart.com.
Вот как укоренить розу из букета советует эксперт:
- найдите стебли с отцветшими розами - они должны быть гибкими и не очень древесными;
- обрежьте стебли длиной 25-30 см, увядшие цветы срежьте чуть выше первого настоящего листа (с пятью или семью листиками);
- срежьте листья и шипы снизу стебля и до середины;
- опустите черенок в воду, а затем его основание в корневой гормон (укоренитель, стимулятор корней);
- с помощью карандаша сделайте отверстие в почве в горшке - чтобы роза была посажена на половину высоты стебля;
- посадите в один горшок приблизительно четыре черенка (на случай, если некоторые погибнут).
Затем их нужно будет полить и поставить в саду в защищенном месте, где нет сквозняков и прямых солнечных лучей.
Если говорить о том, как вырастить розу из черенка зимой, то горшок накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом и закрепляют его на почве, но так, чтобы сверху над черенками оставалось достаточно места. Оставьте горшок в саду на зиму - к весне розы укоренятся. Собственно, процесс того, как размножить розы из букета, ничем не отличается - алгоритм тот же.
Кроме этого, молодым розам в период укоренения им требуется особый уход. "Как только черенки укоренятся, они становятся нежными маленькими растениями, которые нуждаются в постепенном закаливании", - говорит ландшафтный дизайнер и соучредитель Johnson Landscapes & Pools Ян Джонсен (Jan Johnsen).
Когда у черенка появятся несколько сантиметров здоровых белых корней, Джонсен рекомендует пересадить его в более крупный горшок (шириной около 15-20 см) или в хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не переувлажненной почвой.
Главное - постепенно приучать их к условиям на открытом воздухе: в течение первой недели после пересадки держите их в ярком, но непрямом свете - лучше всего под утренним солнцем. Избегайте яркого солнечного света во второй половине дня, пока на них не появятся новые листья,
- советует специалист.
Если вы решили оставить молодые черенки в горшке на зиму, то весной нужно будет подумать о их пересадке в садовые грядки. Это нужно сделать до того, как черенки начнут давать новые побеги, говорит Ева Монхейм:
- выкопайте ямки и переверните горшок с черенками роз;
- внимательно осмотрите корневую систему и разделите каждую розу;
- поместите растения в новые ямки - их глубина не должна превышать высоту почвы в горшке.
Убедитесь, что на черенках, которые вы сажаете, нет листьев или шипов ниже уровня почвы - иначе они начнут гнить. "Слегка придавив почву вокруг новых растений, полейте их жидким удобрением".
Спустя примерно 4-6 недель Джонсен советует еще раз слегка подкормить розы - подойдет сбалансированное жидкое удобрение, разбавленное до половины концентрации. Удобрять нужно каждые 2-3 недели. После первого вегетационного периода можно подкормить цветы высушенным коровьим навозом и компостом - это поможет им сформировать развитые корни.
Еще один лайфхак: в течение первых 1-2 месяцев обрывайте ранние цветочные почки, чтобы растение направляло энергию на рост корней и листьев, а не на цветение. Как только роза хорошо укоренится, можно позволить ей зацвести.