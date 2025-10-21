Украинцам с инвалидностью нужно выбрать один вид выплат, хотя в некоторых случаях можно получать сразу две пенсии.

Пожилые люди и лица с инвалидностью в Украине получают пенсии, которые компенсируют им потерю трудоспособности. Некоторым гражданам полагается сразу несколько видов выплат. В таких ситуациях Закон Украины №1058 гласит, что нужно выбрать лишь один вид помощи. Чтобы определиться, что лучше - пенсия по старости или по инвалидности, нужно хорошо подумать и сделать приблизительные расчеты.

Чем отличается пенсия по инвалидности от пенсии по старости

Между двумя видами выплат есть большие различия.

По старости выплата назначается при достижении 60 лет и наличии хотя бы 32 лет стажа. Требования к возрасту и количеству лет работы могут снижаться для разных профессий. Размер пенсии зависит от зарплаты и в 2025 году в среднем составляет 6436,79 гривень, хотя почти треть пенсионеров получает меньше 4000 гривень. При этом минимальная пенсия будет 3038 гривень у безработных пенсионеров, и 2361 гривня у тех, кто работает.

Пенсия по инвалидности зависит от группы и длительности заболевания. Её размер рассчитывается таким образом:

для 1 группы - 100% от суммы, которую получало бы такое лицо по возрасту;

- 100% от суммы, которую получало бы такое лицо по возрасту; для 2 группы - 90%;

- 90%; для 3 группы - 50%.

Как предупреждает Пенсионный фонд, такой вид выплат назначают только при наличии минимального необходимого стажа болезни. К примеру, молодым украинцам младше 25 лет достаточно подождать всего 1 год после установления инвалидности, чтобы оформить помощь. В 40 лет нужно иметь уже не менее 6 лет, иначе вместо пенсии выплатят только минимальную государственную помощь. Эти требования не касаются военных, которые получили увечье из-за боевых действий.

Есть ещё один важный нюанс: для установления пенсионных выплат людям с инвалидностью нужно пройти сложную бюрократическую процедуру. Кроме того, инвалидность нужно периодически пересматривать. И если медкомиссия решит, что человек выздоровел, то деньги больше выплачиваться не будут.

Таким образом, пенсия по инвалидности или по возрасту может очень отличаться по сумме. Все зависит от наличия стажа работы, длительности заболевания, группы.

Какую пенсию выгодно получать - по старости или по инвалидности

В каждой ситуации нужно индивидуально подсчитать, по какой помощи выплаты будут больше.

Если вам меньше 60 лет, то выбор пенсии по старости или инвалидности не стоит. Вы можете получать только выплаты по заболеванию. Если вам, например, 58 лет, группа инвалидности третья, а стаж заболевания небольшой, то лучше подождать 60 лет и оформить выплаты по возрасту - тогда сумма будет больше. Если вы имеете инвалидность 1 или 2 группы на протяжении многих лет, и при этом почти не работали официально, то тут выплаты по болезни могут быть выгоднее.

Пенсионеры могут перейти с "возрастной" на пенсию по инвалидности в любой момент, если второй вид для них выгоднее. Но стоит быть готовыми к бюрократическим трудностям.

Можно ли получать пенсию по возрасту и по инвалидности

Возможности оформить сразу два вида помощи у украинцев нет. После достижения пенсионного возраста нужно определиться, остается ли пенсия по возрасту или по инвалидности.

Однако выплаты лицам с инвалидностью можно получать одновременно с другим видом помощи - по потере кормильца. Если человеку установлена инвалидность детства и он потерял одного или двух родителей, то можно дополнительно оформить вторую выплату. Ранее мы подробно рассказывали, как получать две пенсии.

