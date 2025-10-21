Рассказываем пошагово, как в домашних условиях приготовить удивительно вкусный и ароматный десерт.

В мире существует множество вкусных десертов, а их приготовление может стать настоящей медитацией. Хорошим вариантом, чтоб себя побаловать, является торт кофейный от Мэри Берри. Те, кто его пробовал, назвали его необычным и потрясающим за вкусную начинку.

В частности, для него готовится пралине с фундуком. Оказалось, это не так уж и сложно, если есть проверенный рецепт. Это может быть десерт для особого случая или просто способ себя побаловать в холодные осенние дни.

Кофейный торт - рецепт от кондитеров Мэри Берри

Чтоб сделать этот невероятно вкусный и необычный десерт не нужно покупать дорогие и необычные продукты. Все они давно знакомы украинцам. Для приготовления берем:

столовую ложку кофейных гранул;

столовую ложку только что вскипяченной воды;

четыре яйца;

225 граммов сливочного масла;

225 граммов сахарной пудры;

225 граммов муки;

чайную ложку разрыхлителя;

100 граммов сахара;

75 граммов цельного фундука.

Дополнительно для приготовления крема нужно будет взять несколько ингредиентов. Среди них:

1,5 столовой ложки кофейных гранул;

1,5 столовой ложки кипятка;

225 граммов размягченного сливочного масла;

400 граммов сахарной пудры.

Чтоб сделать торт шоколадно-кофейный, сначала нагреваем духовку до 180 градусов. Смазываем маслом две круглые формы (диаметр 20 см) и выстилаем их пергаментом.

Растворяем кофейные гранулы в горячей воде и размешиваем до однородности. В большую миску разбиваем яйца, всыпаем сахарную пудру, муку, разрыхлитель и кофейную смесь. Взбиваем все венчиком.

Выпекаем 30 минут, немного охлаждаем, вынимаем из форм и оставляем остывать на решетке.

Для пралине в кастрюлю вливаем четыре столовых ложки воды и добавляем сахар. Готовим на медленном огне и помешиваем. Должен получиться сироп. Затем увеличиваем огонь и греем, пока смесь не станет бледно-золотистой. Всыпаем в нее фундук, перемешиваем и выливаем все на противень, застеленный пергаментом. Когда смесь остынет ее можно будет поломать или нарезать на мелкие кусочки.

Для крема растворяем кофе в горячей воде и размешиваем до однородной массы. В миске вбиваем сливочное масло, постепенно добавляя кофейную смесь и сахар, пока не получится легкая и воздушная массы.

Теперь перейдем к тому, как украсить кофейный торт. Кладем нижний корж и смазываем его частью крема. Накрываем сверху вторым коржом и наносим оставшийся крем. Сверху украшаем пралине. По желанию немного можно положить внутрь в качестве начинки.

