В мире существует множество вкусных десертов, а их приготовление может стать настоящей медитацией. Хорошим вариантом, чтоб себя побаловать, является торт кофейный от Мэри Берри. Те, кто его пробовал, назвали его необычным и потрясающим за вкусную начинку.
В частности, для него готовится пралине с фундуком. Оказалось, это не так уж и сложно, если есть проверенный рецепт. Это может быть десерт для особого случая или просто способ себя побаловать в холодные осенние дни.
Кофейный торт - рецепт от кондитеров Мэри Берри
Чтоб сделать этот невероятно вкусный и необычный десерт не нужно покупать дорогие и необычные продукты. Все они давно знакомы украинцам. Для приготовления берем:
- столовую ложку кофейных гранул;
- столовую ложку только что вскипяченной воды;
- четыре яйца;
- 225 граммов сливочного масла;
- 225 граммов сахарной пудры;
- 225 граммов муки;
- чайную ложку разрыхлителя;
- 100 граммов сахара;
- 75 граммов цельного фундука.
Дополнительно для приготовления крема нужно будет взять несколько ингредиентов. Среди них:
- 1,5 столовой ложки кофейных гранул;
- 1,5 столовой ложки кипятка;
- 225 граммов размягченного сливочного масла;
- 400 граммов сахарной пудры.
Чтоб сделать торт шоколадно-кофейный, сначала нагреваем духовку до 180 градусов. Смазываем маслом две круглые формы (диаметр 20 см) и выстилаем их пергаментом.
Растворяем кофейные гранулы в горячей воде и размешиваем до однородности. В большую миску разбиваем яйца, всыпаем сахарную пудру, муку, разрыхлитель и кофейную смесь. Взбиваем все венчиком.
Выпекаем 30 минут, немного охлаждаем, вынимаем из форм и оставляем остывать на решетке.
Для пралине в кастрюлю вливаем четыре столовых ложки воды и добавляем сахар. Готовим на медленном огне и помешиваем. Должен получиться сироп. Затем увеличиваем огонь и греем, пока смесь не станет бледно-золотистой. Всыпаем в нее фундук, перемешиваем и выливаем все на противень, застеленный пергаментом. Когда смесь остынет ее можно будет поломать или нарезать на мелкие кусочки.
Для крема растворяем кофе в горячей воде и размешиваем до однородной массы. В миске вбиваем сливочное масло, постепенно добавляя кофейную смесь и сахар, пока не получится легкая и воздушная массы.
Теперь перейдем к тому, как украсить кофейный торт. Кладем нижний корж и смазываем его частью крема. Накрываем сверху вторым коржом и наносим оставшийся крем. Сверху украшаем пралине. По желанию немного можно положить внутрь в качестве начинки.