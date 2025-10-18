Гениальным лайфхаком поделились в сети.

С наступлением осени дожди становятся привычным делом, но страдают от плохой погоды не только пешеходы, а и автомобилисты. Если на лобовом стекле или на боковых зеркалах скапливается вода, это ухудшает видимость на дороге. Узнайте, чем смазать боковые зеркала, чтобы уберечь себя от ДТП.

Ранее мы рассказывали, что будет, если залить 92 и 95 вместе и можно ли смешивать бензин.

Как остановить попадание дождя на боковые зеркала - лайфхак из сети

Об интересном методе рассказала пользовательница TikTok под ником @lareinadeldato. Она детально объяснила, чем обработать зеркала автомобиля от дождя, чтобы защитить их в плохую погоду.

Видео дня

Универсальность лайфхака, как сделать боковое зеркало водонепроницаемым, заключается в том, что спасительное средство есть в каждом доме. Блогер посоветовала взять любую зубную пасту и нанести ее на зеркало машины. Делать это нужно в сухом помещении, например, в гараже, так, чтобы на стекла не попадала вода и ветер. Предварительно зеркало нужно тщательно вымыть и насухо протереть тряпкой.

После того как вы распределите зубную пасту тонким слоем по стеклу, ее нужно оставить как минимум на 10 минут до полного высыхания. Затем убрать остатки средства сухой тряпкой из микрофибры. Блогер утверждает, что такой простой трюк поможет защитить боковые зеркала от дождя, а также обеспечит безопасность не только водителю, но и пассажирам во время поездки.

Также в сети вирусятся другие советы, как сделать антидождь на зеркала своими руками. По мнению опытных автомобилистов, для этого подходит обычная парафиновая свеча. Ее нужно натереть на терке, затем нагреть на водяной бане около 100 мл растворителя и размешать тертую свечу в жидкости до полного растворения. Готовую массу нужно залить в пульверизатор и распылить на чистое и сухое стекло. Затем оставить высыхать - на это уйдет на менее двух часов. В конце важном не забыть протереть стекла сухой тряпкой.

Вас также могут заинтересовать новости: