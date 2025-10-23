Участники боевых действий имеют право не только на пенсию, но и на доплаты и льготы.

В Украине продолжается война и все больше людей приобщается к обороне государства. Из-за этого растет количество лиц со статусом участников боевых действий (УБД). Мы разобрались, на какие выплаты могут рассчитывать эти люди после выхода на заслуженный отдых.

Какая пенсия по УБД в 2025 году - далее в материале.

Пенсия УБД 2025 - что нужно знать

Сначала стоит вспомнить, когда именно можно выйти на пенсию. Мужчины могут сделать это в 55 лет (при наличии стажа в 25 лет), а женщины - в 50 лет (стаж от 20 лет). Размер пенсии участникам боевых действий зависит от различных факторов и является индивидуальным. Надо учесть:

наличие инвалидности и ее группа;

страховой стаж (наличие выслуги лет у профессиональных военных);

размер денежного обеспечения, с которого уплачивали налоги.

Вместе с тем стоит отметить, что размер пенсии у лиц с полной выслугой лет (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) составит 65% денежного обеспечения. За каждый дополнительный год выслуги добавляется еще 3%, однако не более 70% от сумм денежного обеспечения.

Если выслуга неполная, а стажа - достаточно, то будет 50% +1% за каждый последующий год.

Отдельно стоит выделить, какая минимальная пенсия участника боевых действий 2025. Согласно закону, ее размер составляет от 5 528 гривен (210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Если сумма меньше, то государство доплатит то, что не хватает, в пределах адресной помощи.

Доплата к пенсии участникам боевых действий

Украинцы, которые защищая государство получили этот статус, имеют право на ряд доплат к основной пенсии. В частности, они могут рассчитывать на повышение в размере четверти (25%) прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, - 590,25 грн.

Также им предоставляют целевую денежную помощь на жизнь (40 гривен) и ежемесячную адресную помощь, если размер пенсии со всеми доплатами будет меньше установленного законом минимума.

Кроме того, они могут рассчитывать на ряд соцльгот. Участники боевых действий могут воспользоваться:

скидками на коммуналку - 75%;

бесплатными лекарствами по рецепту;

бесплатным медобслуживанием в госбольницах;

бесплатными путевками в санаторий;

освобождением от уплаты некоторых налогов;

бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте;

первоочередным зачислением в ВУЗы на бюджет.

Соцгарантии и пенсионные выплаты входят в государственную поддержку военных. Осведомленность о своих правах поможет ветеранам воспользоваться всеми возможными опциями и улучшить уровень жизни.

