Приготовить такое пирожное можно, даже если нет опыта в кондитерском мастерстве.

Анна Павлова - десерт, который любят многие женщины. Нежная меренга, сливочный крем и лимонный курд превосходно сочетаются вместе, создавая невероятную симфонию вкусов. Если вы всегда боялись даже подойти к рецепту, то теперь он вам не страшен - рассказываем, как испечь пирожное с первого раза.

Как готовится десерт Анна Павлова - технология от шеф-повара

В рецепте от Мэри Берри используются все те же ингредиенты, что и в классической вариации, но шеф-повар добавила свой ноанс - винный уксус.

Ингредиенты:

350 граммов сахарной пудры;

шесть яичных белков;

1 ч.л крахмала;

1 ч.л винного уксуса;

600 мл жирных сливок;

50 гр сахарной пудры;

ягоды.

Охлажденные белки нужно вылить в холодную сухую миску и взбить миксером до пышности, постепенно подсыпая сахарную пудру до тех пор, пока масса не начнет загустевать. В отдельной чашке смешиваем крахмал и уксус, затем добавляем к белкам, не переставая взбивать.

От качества взбитых белков напрямую зависит то, каким получится десерт Анна Павлова - классический рецепт предполагает, что масса не должна вытекать из миски. Если взбитые белки получились жидкими, значит, в емкость попала вода или желтки. Придется все выбрасывать и готовить заново, поэтому будьте внимательны.

На противень, застеленный пергаментом, ставим кондитерское кольцо или разъемную форму для выпечки. Выкладываем меренгу внутрь формы, разравниваем, внутри делаем небольшое углубление. Сразу ставим в разогретую до 160 градусов духовку и уменьшаем нагрев до 140 градусов и выпекаем один час. Можно ориентироваться на особенности вашей духовки - иногда требуется чуть больше времени. Корж должен остаться белым, но затвердеть. Когда это случится, оставляем его в духовке до полного остывания как минимум на один час, а лучше - на ночь.

Поздравляем, у вас практически готов десерт Анна Павлова - рецепт приготовления теста вы уже освоили. Далее делаем крем, взбивая сахарную пудру и сливки до густоты. По желанию можно добавить ванильную пасту или ванильный экстракт. Готовый крем выкладываем в углубление коржа, сверху добавляем свежие ягоды и листья мяты. Перед подачей десерт нужно разрезать на порционные кусочки и посыпать сахарной пудрой.

