Рассказываем, какие ныне в Украине цены на дрова, от чего зависит их стоимость, а также какие породы дают больше тепла.

Далеко не во всех украинских домохозяйствах есть газовое отопление, поэтому им приходится отапливать дома твердым топливом, в основном дровами. Их стоимость зависит от многих факторов: породы древесины, способа заготовки, региона, где они продаются. При покупке лучше учитывать, какие дают больше тепла - они более экономные. Какие самые лучшие дрова для топки и сколько стоит сейчас 1 куб такого топлива, рассказываем ниже.

Сколько стоит 1 куб дров - цена в октябре 2025

Как уже говорили выше, цена на дрова в Украине зависит от нескольких факторов:

породы дерева - твердые стоят дороже, чем мягкие;

как они заготовлены - бревно (кругляк) или колотые, колотые всегда дороже;

регион продажи - например, в Киеве и области могут быть дороже, чем в других регионах, но не всегда.

То есть, универсальной цены на дрова, даже если брать во внимание породу древесины, нет. К примеру, государственный интернет-магазин дров "ДроваЄ", предлагает разную стоимость неколотых дров в зависимости от лесничества.

Видео дня

Для сравнения:

хвойные породы, в частности, сосна стоит 755 грн/куб в лесничествах Черкасской области, 1037-1291 грн/куб - Киевской и 1575/куб - Черновицкой;

твердые лиственные - 1 035 грн/куб, 1291-1451 грн/куб и 1340-1845 грн/куб соответственно в лесничествах Черкасской, Киевской и Черновицкой областей.

При этом на других интернет-площадках и досках объявлений можно найти предложения как дешевле, так дороже.

Будут ли дорожать дрова в этом году зависит от того, насколько холодной будет зима, подорожает ли топливо и транспортировка и, собственно, будет ли спрос - в случае, если появится необходимость переходить с газа на твердое топливо.

Все эти факторы могут спровоцировать скачок в цене на несколько сотен гривень за куб. Поэтому рачительные хозяева стараются покупать дрова заранее и на всю зиму.

Какие дрова больше всего дают тепла

Если же говорить о том, какие дрова лучше горят в печке и больше отдают тепла, то это твердые породы. Да, они дороже в цене, но по факту использовать их экономнее.

Так, дуб, граб, акация имеют более высокую теплоотдачу, дольше горят, так как это плотная древесина. Такие породы как сосна и ольха имеют теплоотдачу меньше (поэтому они и дешевле). Сосну не особенно любят потому, что она дает много сажи. Ранее мы подробно рассказывали, какие дрова дают больше тепла и чем выгоднее отапливать дом.

При покупке твердого топлива советуют не только считать, к примеру, сколько будет 5 кубов дров по цене, но и по факту проверять, сколько дров вам доставили. Такие формулы подсчета также есть на сайте "ДроваЄ" - как для колотых, так и для неколотых дров.

Вас также могут заинтересовать новости: