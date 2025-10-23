Этот рецепт настолько простой, что даже не требует никакого опыта работы с выпечкой.

Хрустящие рассыпчатые рогалики вареньем были любимой сладостью детства у многих украинцев. Знаменитое печенье совсем несложно повторить дома. Песочное тесто считается одним из самых простых - даже новички в кулинарии отлично с ним справятся.

Особенно вкусными эти изделия получаются на смальце. Продукт придает тесту рыхлую структуру и воздушность. Именно так готовили наши предки, для которых сливочное масло было очень дорогим.

Песочное тесто на рогалики со сметаной

Мы публикуем рецепт самого печенья, который можно дополнить любой начинкой - повидлом, вареньем, маком, творогом или сгущенкой.

Вам понадобятся ингредиенты:

сто граммов смальца;

сто граммов сметаны;

двести пятьдесят граммов муки;

чайная ложка разхрыхлителя для теста;

столовая ложка сахара;

сахарная пудра для украшения.

Смалец смешать со сметаной, мукой, распушивателем, сахаром. Замесить руками мягкое и эластичное тесто, которое хорошо собирается в комок и не липнет к рукам. Поставить в холодильник на 20-30 минут.

Тесто тонко раскатать и нарезать длинными треугольниками. На широкую часть выложить начинку. Вкусными получаются рогалики с вишнями. Закрутить рулетики и выложить на противень с пергаментом. Выпекать в заранее разогретой до 180° духовке около 15 минут. Когда готовое печенье остынет, обваляйте в сахарной пудре.

Рогалики на маргарине

Для этого рецепта смальца нужно совсем немного. Подойдет тем, кто чувствителен к его запаху в выпечке.

Вот какие нужны продукты:

пятьсот граммов муки;

двести пятьдесят граммов маргарина;

столовая ложка смальца;

пятьдесят граммов живых дрожжей или пятнадцать грамм сухих;

столовая ложка сахара;

сто граммов сметаны;

одно яйцо.

Маргарин со смальцем и мукой растереть в крошку. Отдельно смешать дрожжи с сахаром, и затем смешать с первой массой. Добавить взбитое со сметаной яйцо и замесить тугое тесто. Поставить его в холодильник на час.

Тесто тонко раскатайте. Нарежьте треугольниками, выложите начинку и закатайте. Выпекайте рогалики на смальце при 180° около 15-20 минут. Оставьте печенью свободное место на противне, поскольку оно поднимется после выпечки.

