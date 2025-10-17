Человек с группой инвалидности имеет право на пенсионные выплаты.

Инвалидность в Украине устанавливается вследствие заболевания или состояния, из-за которого организм человека не может полноценно функционировать. По тяжести самого заболевания группы делят на три, где третья - самая легкая. Узнайте, какая пенсия по инвалидности 3 группы будет в октябре и ноябре.

Ранее мы рассказывали, какая пенсия по инвалидности 2 группы в Украине.

Какая пенсия по инвалидности 3 группы в Украине

На сайте ПФУ четко сказано, сколько пенсия по инвалидности 3 группы в Украине. Так, украинцы с такой группой получат сумму, равную 50% пенсионных выплат по возрасту. Это значит, что если при наличии страхового стажа от года до пятнадцати лет человеку насчитали, например, 5000 грн пенсии по старости, то "по группе" он получит 2500 грн ежемесячно. При этом важно понимать, что в законодательстве Украины прописаны минимальные суммы пенсионных выплат для украинцев с инвалидностью. Это значит, что работающий человек "с группой" не может получать меньше 2093 грн, а неработающий - меньше 2520 грн.

Видео дня

Также стоит обратить внимание и на то, как начисляется пенсия по инвалидности 3 группы военнослужащим, которые получили соответствующий статус из-за военных действий. Сумма зависит от размера денежного обеспечения - для третьей группы установлена норма в размере 60% от этой выплаты. Для других лиц с 3 группой инвалидности вследствие войны размер пенсии будет чуть меньше - 40% от денежного обеспечения. Однако меньше 7534,80 грн таким лицам платить не будут, указанная сумма - нижний порог выплат.

Украинцы, которые стали лицами с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС, также имеют право на выплаты. Если это украинцы, которые получили увечья вследствие катастрофы, их пенсия будет составлять 5048,95 грн. Ликвидаторам с третьей группой заплатят больше - 8 025,73 грн. По данным ПФУ, на размер пенсии чернобыльцев с инвалидностью влияет их зарплата с 1986 по 1990 год или минималка, установленная с 1 января текущего года. Именно на эти цифры будут ориентироваться службы, просчитывая пенсионные выплаты в данном случае.

Вас также могут заинтересовать новости: