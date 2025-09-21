Луна в октябре подскажет, какие дни принесут успех, а какие проверят на терпение.

В октябре 2025 нас ждет суперлуние в Овне, романтичное новолуние в Весах и череда фаз Луны, которые будут задавать ритм. Венера подарит шанс на любовь, выровнявшийся Плутон - на обновления, а Солнце в Скорпионе добавит страсти. Лунный календарь подскажет, в какие дни лучше действовать, а когда - наблюдать со стороны и набираться сил.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2025 с хорошими и плохими днями месяца.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лунный календарь в октябре 2025 - фазы Луны и транзит планет

Люди с давних времен знали: Луна и смена ее фаз отражаются на делах, эмоциях и жизненных обстоятельствах. Один лунный цикл длится почти 30 дней и проходит через четыре основных этапа, начиная от новолуния до полнолуния и обратно. Сегодня же астрологи отмечают - наряду с ними важную роль играют и планетарные транзиты. В октябре они будут такими, пишет Almanac.com:

1-6 октября - растущая Луна, Меркурий в Скорпионе

Растущая Луна - это период, когда вместе со светилом н небосводе растут силы природы и человека. Издавна считается, что все, начатое на молодую Луну - к благополучию. Поэтому именно в это время хорошо начинать важные дела, заключать сделки, сажать растения, которые растут вверх. Деньги, полученные в этот период, всегда будут водиться в доме, а красота и здоровье крепнуть вместе с Луной.

6 октября Меркурий войдет в загадочный знак Скорпиона - это идеальное время, чтобы разобраться в делах до конца. Если вы будете искать факты, вы их найдете. Для студентов и ученых этот транзит создает идеальный космический фон для исследований. Также Меркурий в Скорпионе может быть скрытным: если вы хотите сохранить свои дела в тайне, сейчас у вас есть больше шансов на это.

7 октября - полнолуние и суперлуние

Полнолуние - середина цикла, период силы. По древним поверьям, именно в полнолуние все тайное становится явным. Энергия и эмоции в этот период на пике, люди становятся более чувствительными и раздражительными. Считается, что Луна открывает тайные знания, но следует остерегаться ссор и конфликтов. Хорошее время для завершения дел, сбора урожая.

Полнолуние в Овне 7-го числа - это приглашение к тому, чтобы поразмыслить над своей жизнью. К примеру, что движет вами, довольны ли вы, находите ли время для себя. Если чувствуете, что сбились с пути, очистите сознание, чтобы освободить место для своих интересов.

Полная октябрьская Луна будет также первым суперлунием этого года.

8-20 октября - убывающая Луна, Венера в Весах, Плутон выходит из ретрограда

Когда Луна начинает убывать, то вместе с ней энергия идет на спад. В это время стараются не начинать ничего нового, а наоборот - избавляться от лишнего. На убывающую Луну хорошо стричь волосы, это лучшее время для избавления от дурных привычек и долгов.

13-го числа Венера входит в знак Весов, которым она управляет. Устраивайте ужины с вином, флиртуйте и читайте стихи - чем больше усилий вы приложите, тем больше шансов, что вы найдете свою любовь. Этот транзит - один из лучших для помолвки или брака. Сделайте предложение и скажите "да".

Также 13 октября Плутон выходит из ретрограда и открывает дверь для крупномасштабных преобразований. Может показаться, что мир застыл в застое на несколько месяцев, но сейчас все готово к развитию. Ожидайте инноваций и технологических прорывов, присоединяйтесь к гуманитарным организациям или группам взаимопомощи - вместе мы сильнее.

21 октября - новолуние

Новолуние - начало нового цикла. В это время Луны не видно на небе, земля и человек отдыхают. Говорят, как встретишь молодик, так и месяц проживешь. Следует быть в хорошем расположении духа, думать о будущем и загадывать желания.

Новолуние в Весах 21-го числа открывает новые романтические или творческие возможности. Если в вашем мире появится интересный человек, представьтесь ему. Для творческих людей это зеленый свет для начала новых проектов. Новолуние в Весах может быть удачным для юридических дел и косметических процедур.

22-31 октября - растущая Луна, Нептун в Рыбах, Солнце в Скорпионе, Меркурий в Стрельце

22-го числа Нептун возвращается в Рыбы и дает вам несколько месяцев на то, чтобы пересмотреть свои границы. За последнее десятилетие было извлечено много уроков, поэтому это похоже на внезапный тест: если вы стесняетесь сказать "Нет, спасибо", то сейчас у вас появятся силы сделать это.

Солнце в Скорпионе 22 октября фокусирует внимание на близости, исследованиях и бюджете. У вас есть четыре недели, чтобы сбалансировать счета и найти факты. Сезон Скорпиона - также отличное время, чтобы добавить остроты в свою романтическую жизнь.

Правда выйдет на свет, когда 29 числа Меркурий войдет в знак Стрельца: выражайте свое честное мнение и говорите "как есть". Однако следите за своей прямолинейностью - немного такта может принести большую пользу.

Лунный календарь на октябрь 2025 с удачными и неудачными днями

Астрологи связывают фазы Луны с ритмами, которые помогают выбрать удачные моменты.

В октябре 2025 года выделяют такие:

наиболее сильные и благоприятные дни - 2, 8 и 22 октября;

хорошие дни - 18, 28 и 29 октября;

напряженный и неблагоприятный день - 6 октября.

При этом нужно помнить, что один и тот же лунный день не всегда может быть одинаковым в разных сферах. Все зависит не только от фазы Луны, но и от того, в каком знаке Зодиака она находится. Поэтому, например, день может оказаться сложным для бизнеса, но при этом благоволить отдыху, творчеству или заботе о здоровье.

