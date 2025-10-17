Доказать, что вы работали определенное количество лет, можно.

Пенсия в Украине рассчитывается, исходя из количества лет стажа для каждого конкретного гражданина страны. Однако бывают ситуации, когда такая математика усложняется, и один из них - отсутствие трудовой книги или ошибки в этом документе. Узнайте, как подтвердить стаж работы в Украине до 2004 года при таких вводных.

Как подтвердить стаж до и после 2004 года без трудовой

На официальном сайте ПФУ сказано, что страховой стаж каждого человека после 1 января 2004 года считается с ориентацией на данные из Государственного реестра социального страхования. Основной документ, в котором наглядно описаны все годы официального трудоустройства человека до 2004 года - это трудовая книжка. Тем не менее, если она утеряна, то могут возникнуть проблемы с тем, как подтвердить трудовой стаж.

В таком случае, рекомендует ПФУ, в качестве альтернативы можно воспользоваться:

данными из реестра застрахованных лиц;

выписками или справками из архивов предприятий, где работал человек;

личными счетами и ведомостями о выплате зарплаты;

письменными трудовыми договорами, удостоверениями, характеристиками, любыми другими документами, подтверждающими работу;

профсоюзными билетами за тот период, когда украинец оплачивал членские взносы.

Все вышеперечисленные варианты помогут решить вопрос с тем, как подтвердить стаж - если в архиве нет документов, или предприятие находится на ВОТ (временно оккупированной территории), в зоне активных боевых действий, было уничтожено или ликвидировано, и нет возможности получить какие-либо подтверждения официального трудоустройства, то стаж работы можно доказать, найдя минимум двух свидетелей. Они должны лично знать человека, который пытается выяснить, как можно подтвердить трудовой стаж, и могут подтвердить свой. Проще говоря, это могут быть коллеги украинца, работавшие на предприятии в одно и то же время с ним.

Если же трудовая книжка есть, но в ней допущены ошибки, при этом учреждение, в котором работал человек, находится на ВОТ, в Крыму или на территории Луганской и Донецкой областей, тогда механизм, как подтвердить стаж до 2004 года, меняется. Такими вопросами занимается специальная Комиссия при ПФУ. Она есть в каждом городе, необходимо сделать запрос именно в этот орган. Эта же Комиссия подтверждает стаж работы на ликвидированных предприятиях.

ВАЖНО: для людей, которые работали в тяжелых и особо тяжелых условиях, на вредных предприятиях, процесс подтверждения стажа возможен только при наличии документов. В данном случае никаких альтернатив нет.

