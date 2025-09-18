Какие православные праздники отмечают в октябре - даты по обоим стилям.

Второй месяц осени начнется с большого праздника - Покрова Пресвятой Богородицы по новому стилю. Хотя этот день не входит в число двунадесятых праздников, он остается одним из самых почитаемых - как в Церкви, так и в народе. В октябре также будут вспоминать святителя Димитрия Солунского, а накануне этой даты пройдет особая поминальная служба - Димитриевская родительская суббота.

Какие еще церковные события отметят в этом месяце по новому и старому стилю - читайте в материале ниже.

Новый церковный православный календарь на октябрь 2025

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году даты фиксированных торжеств изменились: теперь их отмечают на 13 дней раньше привычного.

Какие будут православные праздники в октябре 2025 года по новому стилю:

1.10 - Покрова Пресвятой Богородицы

- 2.10 - сщмч. Киприана, мц. Иуcтины и мч.Феоктиста.

3.10 - сщмчч. Дионисия Ареопагита, eп. Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, прп. Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4.10 - сщмч. Иерофея, еп. Афинского, прпп. Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, прп. Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5.10 - прп. Харитины, княгини Литовской, прп. Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозорливых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

6.10 - ап. Фомы, сщмч. Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

7.10 - мчч. Сергия и Вакха, прп. Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8.10 - прп. Пелагеи.

9.10 - ап. Иакова Алфеева.

10.10 - мчч. Евлампия и Евлампии, свт. Амфилохия, еп. Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

11.10 - ап. от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, еп. Никейского, прп. Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

12.10 - мчч. Прова, Тарха и Андроника Аназарвских.

13.10 - святых отцов VII Вселенского собора, прп. Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

14.10 - вмц. Параскевы Сербской, прп. Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

15.10 - прп. Евфимия Солунского, а также мч. Лукиана, пресвитера Антиохийского, сщмч. Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

16.10 - мч. Лонгина, сотника, прп. Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17.10 - прор.Осии, день Космы и Дамиана, мчч. и бессребреников Аравийскиx, прпмч. Андрея Критского.

18.10 - апостола и евангелиста Луки.

19.10 - прор. Иоиля, мч. Уара и с ним семи учителей христианских.

20.10 - вмч. Артемия Антиохийского.

21.10 - св. Илариона Великого и перенесение мощей свт. Илариона, еп. Меглинского, прп. Иллариона, схим. Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22.10 - равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца, семи Ефесских отроков, свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси, Вышгородской иконы Божией Матери.

23.10 - ап. Иакова, брата Господня.

24.10 - мч. Арефа и с ним 4299 мучеников, прпп. Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

25.10 - мчч. Маркиана и Мартирия, прпп. Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, Димитриевская родительская суббота .

26.10 - вмч. Димитрия Солунского, прп. Феофила Киево-Печерского, еп. Новгородского, в Дальних пещерах.

27.10 - прп. Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

28.10 - вмц. Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, свт. Димитрия, митр. Ростовского, прп. Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, прп. Феофила Киевского, юродивого ради Христа.

29.10 - прпмц. Анастасии Римляныни.

30.10 - свмч. Зиновия, еп. Эгейского и сестры его Зиновии.

31.10 - прпп. Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, Петра (Калнышевского) Многострадального.

Таким образом, октябрьский церковный календарь по новому стилю открывается праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а память святителя Димитрия Солунского теперь отмечается не 8 ноября, а 26 октября. Накануне, в субботу, верующие совершают Димитриевскую родительскую субботу, посвященную молитве о всех усопших близких.

Православный календарь по старому стилю на октябрь 2025

Часть православных общин в Украине продолжают придерживаться юлианского (старого) календаря. Поэтому все неподвижные праздники они отмечают на 13 дней позже, чем в церквях, перешедших на новоюлианский стиль.

Какие будут церковные праздники в октябре 2025 года по старому стилю:

1.10 - прп. Евмения, еп. Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.

2.10 - мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта, блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского.

3.10 - мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, прп. и блгв. кн. Черниговского Олега Романовича.

4.10 - ап. от 70-ти Кодрата, обретение мощей свт. Димитрия (Туптала), митр. Ростовского.

5.10 - прор. Ионы.

6.10 - зачатие честного, славногo пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

7.10 - равноап. Феклы, первомуч., прп. Феодосия Манявского.

8.10 - прп. Евфросинии Александрийской.

9.10 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10.10 - мч. Каллистрата и дружины его.

11.10 - Собор преподобных отцов Киево-Печерских (в Ближних пещерах).

12.10 - прп. Кириака, пустынника.

13.10 - свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси.

14.10 - Покрова Пресвятой Богородицы

- 15.10 - сщмч. Киприана, мц. Иуcтины и мч.Феоктиста.

16.10 - сщмчч. Дионисия Ареопагита, eп. Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона, прп. Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

17.10 - сщмч. Иерофея, еп. Афинского, прпп. Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, прп. Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

18.10 - прп. Харитины, княгини Литовской, прп. Дамиана, пресвитера, целителя, Еремии и Матфея прозорливых Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

19.10 - ап. Фомы, сщмч. Никифора, экзарха, Константинопольского патриарха в Украине.

20.10 - мчч. Сергия и Вакха, прп. Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

21.10 - прп. Пелагеи.

22.10 - ап. Иакова Алфеева.

23.10 - мчч. Евлампия и Евлампии, свт. Амфилохия, еп. Владимира-Волынского, Собор Волынских святых.

24.10 - ап. от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, еп. Никейского, прп. Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

25.10 - мчч. Прова, Тарха и Андроника Аназарвских.

26.10 - святых отцов VII Вселенского собора, прп. Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

27.10 - вмц. Параскевы Сербской, прп. Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах.

28.10 - прп. Евфимия Солунского, а также мч. Лукиана, пресвитера Антиохийского, сщмч. Лукиана Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

29.10 - мч. Лонгина, сотника, прп. Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

30.10 - прор.Осии, день Космы и Дамиана, мчч. и бессребреников Аравийскиx, прпмч. Андрея Критского.

31.10 - апостола и евангелиста Луки.

Многодневных постов в октябре 2025 не будет. Постные дни - среда и пятница.

