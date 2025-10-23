Рассказываем, что нужно сделать, чтобы iPhone заряжался быстрее.

Существует множество причин, почему iPhone начал очень долго заряжаться. Однако куда важнее, как решить эту ситуацию. В условиях регулярных отключений света, когда каждый час на счету, гаджеты должны быть максимально эффективными.

Вместо того, чтоб смириться с медленной зарядкой или бежать покупать новый телефон, стоит воспользоваться приемами, которые помогут зарядить его в рекордные сроки.

УНИАН разобрался, сколько по времени должен заряжаться iPhone и как ускорить этот процесс.

Видео дня

Как сделать так, чтобы iPhone начал быстро заряжаться

Мы подобрали девять приемов, которые помогут выполнить поставленную задачу.

1. Зарядите телефон новым зарядным устройством.

Возьмите адаптер с мощностью от 20Вт с кабелем USB-C/USB-C или USB-C/Lightning. iPhone 8 и более поздние модели могут с ними зарядиться до 50% за полчаса. Если есть час времени, то можно получить полностью заряженный гаджет. Всегда выбирайте вариант быстрой зарядки, если мало времени.

2. Быстрая беспроводная зарядка

Хорошим вариантом, как ускорить процесс зарядки телефона, это взять мощное беспроводное устройство. С ним от нуля до 30% можно зарядить всего за 30 минут. Однако нужно брать зарядку, которая выдает от 15 Вт, ведь есть и устройства с мощностью 5-7,5 Вт.

3. Не используйте компьютер для зарядки телефона

Ноутбук может казаться удобным способом, но он всегда делает это медленнее, чем любое беспроводное или сетевое зарядное устройство.

Так, USB-порт ноутбука или компьютера не обеспечит ту же мощность, что и разетка. Ситуацию может ухудшить исправность USB-порта или использование несовместимого кабеля.

4. Не используйте iPhone во время зарядки.

Если вам нужно максимально быстро зарядить гаджет, перестаньте им пользоваться. При просмотре видео или играх он будет заряжаться намного медленнее. По возможности вообще не трогайте телефон.

5. Ускорьте зарядку аккумулятора

Даже в спящем режиме iPhone продолжает работать фоном. Для максимально быстрой зарядки отключите его. Учтите, что если отключить гаджет и подключить его к зарядке, он включится назад. Потому сначала подключаем к питанию, а затем - отключаем телефон.

6. Переключитесь в режим полета

Если вы не хотите полностью отключать устройство, переведите его в режим полета. Это позволит отключить все беспроводные функции - связь, Wi-Fi и Bluetooth, которые потребляют энергию. Без них телефон зарядится быстрее. Кроме того, можно время от времени отключать режим полета, чтоб проверить наличие сообщений или звонков.

7. Измените настройки iPhone

Включите режим энергосбережения, чтоб ускорить зарядку. Это повлияет на фоновое обновление приложений, яркость дисплея, автоматическую блокировку.

Используйте темный режим и максимально уменьшите яркость экрана. Такие шаги могут помочь, когда на кону каждый процент.

8. Не используйте оптимизированную зарядку аккумулятора

Этот встроенный инструмент от Apple помогает предотвратить слишком быструю разрядку аккумулятора, что замедляет процесс. Эта функция полезна во время длительной ночной зарядки, но может обернуться против вас, когда вы ограничены во времени. Зайдите в настройки аккумулятора, выберите там "состояние аккумулятора" и отключите функцию оптимизированной зарядки.

9. Новый аккумулятор для iPhone

Проверьте состояние своего аккумулятора. Если там отображается предупреждение, что оно значительно ухудшилось, обратитесь в Apple для замены. Изношенный аккумулятор хуже держит заряд и будет быстрее разряжаться.

Вас также могут заинтересовать новости: