Для пересечения границы нужно соответствовать определенным требованиям.

На фоне полномасштабной войны украинцы активно путешествуют в страны ЕС, что требует соблюдения определенных условий. Одной из самых популярных остается Польша, в которую еще до начала боевых действий часто ездили наши сограждане.

Мы разобрались, сколько денег нужно показать на границе и какие документы необходимо предоставить при поездке в Польшу.

Какая сумма денег должна быть при пересечении границы

Если вы планируете въехать в эту страну на срок до четырех дней, вам необходимо взять с собой от 300 злотых. В случае поездки на период более четырех дней, у вас должно быть по 75 злотых за каждые сутки.

Кроме того, есть дополнительное условие, если у человека нет обратного билета. В этом случае нужно подтвердить наличие средств для возвращения домой:

если приехали из соседней для Польши страны - 200 злотых;

если прибыли из страны Евросоюза - 500 злотых;

если из государства за пределами Евросоюза - 2 500 злотых.

На фоне этого некоторые могут задаться вопросом: нужно ли показывать деньги на границе? Пограничники могут попросить продемонстрировать наличные, чек из банкомата или банковскую выписку, документы об аренде или бронировании жилья.

Что проверяют на границе Украина-Польша

Для въезда в эту страну нужно не только обладать финансами, но соответствовать определенным требованиям. Это предполагает и наличие конкретного перечня документов. Что спрашивают на границе Польши:

паспорт;

визу или документ, который подтверждает право на пребывание (например, карта побыту);

страховку на все время пребывание (покрытие не менее 30 тысяч евро);

договор о работе, приглашение, справку об обучении или другое подтверждение цели поездки.

Студенты и лица, которые въезжают по работе, должны иметь с собой подтверждающие это документы и 1270 злотых (на два месяца пребывания).

Наличие денег можно не подтверждать, если есть карта побыту, виза для работы или виза на основании Карты поляка.

Стоит отметить, что во въезде могут отказать, если у вас:

нет страховки или денег;

поддельные документы;

цель пребывания не подтверждена;

закончился безвизовый срок (90 дней в 180-дневный период в Шенгенской зоне).

Окончательное решение принимается начальником погранслужбы.

