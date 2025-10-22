Регулярно чистить стиральную машинку не менее важно, чем стирать вещи. Каждому владельцу этого прибора нужно знать, как почистить стиральную машину от плесени и запаха, и нужно ли оставлять открытой дверцу. Если выработать такую привычку, техника прослужит гораздо дольше.
Если не ухаживать за техникой, то на стенках и между деталями неизбежно появится грибок. Влага, высокая температура, отсутствие свежего воздуха - идеальная среда для развития микробов.
Как предотвратить появление плесени в стиральной машине
Правилами ухода за электроникой поделилось издание Express. Журналисты собрали рекомендации разных людей, которые много лет пользуются стиральными машинками.
Для всех владельцев есть универсальный совет - проветривать технику после каждой стирки. Оставляйте дверцу открытой все время, когда не пользуетесь. Также выдвигайте осеки для моющего средства. Если придерживаться этого совета, то детали хорошо просохнут к следующему разу.
Отсутствие проветривания - частая причина, почему в отсеке для белья стиральной машины появляется черная плесень. После стирки в барабане всегда тепло и влажно. Если закрыть дверцу, то грибок в таких условиях размножится мгновенно.
Есть еще один фактор, почему стиральная машина неприятно пахнет. Это скопление воды, моющего вещества или остатков ткани. Чтобы такого не было, регулярно чистите фильтр машинки и протирайте барабан и резинку от остатков влаги.
Какое эффективное средство от плесени в стиральной машине
Если гниль уже появилась, вы узнаете это по неприятному "затхлому" запаху и черному налету на деталях. Больше всего грязи скапливается на дверце и между резинками.
Эксперты рассказали, что убивает грибок в стиральной машине за один раз. Это обыкновенный уксус. Он уничтожает споры плесени и убирает посторонний аромат. Нанесите вещество на губку и протрите барабан, дверцу, отсек для порошка. Особенно тщательно прочистите резинку уплотнителя, где скапливается больше всего грязи. Затем добавьте в машинку две столовые ложки соды и запустите на цикл очистки при высокой температуре.
