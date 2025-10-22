Чтобы в стиральной машинке не было грибка, выработайте одну полезную привычку.

Регулярно чистить стиральную машинку не менее важно, чем стирать вещи. Каждому владельцу этого прибора нужно знать, как почистить стиральную машину от плесени и запаха, и нужно ли оставлять открытой дверцу. Если выработать такую привычку, техника прослужит гораздо дольше.

Если не ухаживать за техникой, то на стенках и между деталями неизбежно появится грибок. Влага, высокая температура, отсутствие свежего воздуха - идеальная среда для развития микробов.

Как предотвратить появление плесени в стиральной машине

Правилами ухода за электроникой поделилось издание Express. Журналисты собрали рекомендации разных людей, которые много лет пользуются стиральными машинками.

Для всех владельцев есть универсальный совет - проветривать технику после каждой стирки. Оставляйте дверцу открытой все время, когда не пользуетесь. Также выдвигайте осеки для моющего средства. Если придерживаться этого совета, то детали хорошо просохнут к следующему разу.

Отсутствие проветривания - частая причина, почему в отсеке для белья стиральной машины появляется черная плесень. После стирки в барабане всегда тепло и влажно. Если закрыть дверцу, то грибок в таких условиях размножится мгновенно.

Есть еще один фактор, почему стиральная машина неприятно пахнет. Это скопление воды, моющего вещества или остатков ткани. Чтобы такого не было, регулярно чистите фильтр машинки и протирайте барабан и резинку от остатков влаги.

Какое эффективное средство от плесени в стиральной машине

Если гниль уже появилась, вы узнаете это по неприятному "затхлому" запаху и черному налету на деталях. Больше всего грязи скапливается на дверце и между резинками.

Эксперты рассказали, что убивает грибок в стиральной машине за один раз. Это обыкновенный уксус. Он уничтожает споры плесени и убирает посторонний аромат. Нанесите вещество на губку и протрите барабан, дверцу, отсек для порошка. Особенно тщательно прочистите резинку уплотнителя, где скапливается больше всего грязи. Затем добавьте в машинку две столовые ложки соды и запустите на цикл очистки при высокой температуре.

