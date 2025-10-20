Опытные хозяйки всегда собирают каштаны на улице и используют дома.

Обычные каштаны, которые лежат под ногами украинцев каждую осень, можно и нужно использовать в саду и дома. Их разрезают, варят, а затем используют для стирки вещей, ими выкладывают клумбы, декорируя сад. Также каштаны помогают бороться с распространенной проблемой в доме - узнайте, зачем кладут каштаны в шкаф смекалистые хозяйки.

Какая польза от каштанов дома в шкафу - лайфхак

Практически у каждого человека в доме есть шкаф с одеждой, причем, если квартира не в новостройке, а в "хрущевке" или "сталинке", а ремонт в ней делали много лет назад, скорее всего, и шкафы там видали многое. Накапливается пыль, грязь и неприятные запахи, хотя, справедливости ради, этому подвержены не только старые "бабушкины" шкафы, но и новые модели, если за ними не ухаживать.

Так или иначе, бороться с проблемой нужно, потому что иначе зловонный запах пропитает и вещи, и комнату. Хорошим вариантом революции, объявленной нежелательным ароматам, станут дары природы, и это первый аргумент в рассуждениях о том, какая польза от каштанов дома. Вы можете разложить на полках по 2-3 каштана, подобранных на улице, но не забудьте их вымыть и высушить. Орехи будут поглощать запахи, благодаря чему в шкафу исчезнет любой смрад, даже самый древний и стойкий.

Кроме того, смекалистые хозяйки прекрасно знают, помогают ли каштаны остановить моль, и отвечают на этот вопрос утвердительно. Орехи выделяют неприятный для насекомых запах, и вредители быстро покидают помещение, где им невыносимо обитать. Таким образом они и сами не желают оставаться в шкафу, и яйца не откладывают. Каштаны - лучшее средство от моли в шкафу из "народных".

Отпугивают ли каштаны моль? Да, безусловно, но народное средство нужно обновлять каждые 2-3 месяца, чтобы сохранить эффект. Так, вы можете насобирать каштанов осенью, принести домой, вымыть и высушить, нужное количество разложить по полкам, а остальные хранить в сухом и теплом месте, чтобы орехи не плесневели. Благодаря вашей дальновидности, не придется тратить деньги на дорогую "химию", а в запасе всегда будут хорошие народные средства против борьбы с насекомыми.

