Для быстрой сушки одежды сушильная машина не нужна.

Не у каждого дома есть сушильная машина, а потому в холодное время года стирка может стать сущим кошмаром. Каждому хотелось овладеть навыком, как быстро высушить одежду без всего. Это важно делать правильно, чтоб не появилась сырость и плесень.

Как сушить вещи в квартире, чтобы не было неприятного запаха

Эксперты по стирке белья Lenor рассказали изданию Express, как высушить вещи, если дома влажно и нет сушильной машины.

"Холодные и влажные зимние месяцы могут усложнить сушку одежды, особенно если у вас нет сушильной машины. Летом сушить одежду гораздо проще, поскольку дома и в саду естественным образом теплее, и одежда быстро высыхает на воздухе. Но сушка одежды в помещении зимой может занять много места и времени", - отметили они.

Однако стирать и сушить вещи необходимо в любое время года. Один лайфхак поможет ей пахнуть свежестью и быстро высыхать. Важно выбрать хороший отжим, чтоб из ткани ушло больше лишней влаги. Возможно, придется даже вручную дополнительно отжать, если это позволяет инструкция по уходу за вещью. Затем встряхните одежду.

Эксперты рекомендуют обязательно вывешивать одежду сразу после стирки. Не стоит оставлять ее надолго в стиральной машине. В ином случае может возникнуть затхлый запах.

Сушилку для одежды нужно размещать возле открытого окна или в месте с хорошей вентиляцией. Вещи должны быть вывешены равномерно, а не лежать друг на друге. Есть еще один совет, как можно быстро высушить одежду в комнате. В этом поможет регулярное переворачивание вещей. Делать это надо каждые несколько часов.

Как быстро высушить одежду за час

Вероятно, с каждым случалась неприятная ситуация, когда нужно надеть конкретную вещь, а она еще не успела высохнуть. Есть множество вариантов, как даже без сушильной машиной очень быстро высушить нужную одежду.

Например, это можно сделать феном. Для этого раскладываем одежду и просушиваем ее потоком горячего воздуха. Держать фен нужно на расстоянии около 10 сантиметров. Перемещайте фен, чтоб не перегреть ткань на отдельных участках. Каждые несколько минут стоит переворачивать одежду.

Хорошо себя также показал в этом деле утюг. Нужно выбрать программу с подачей пара. Сверху на вещь выстилаем хлопчатобумажное полотенце и через него хорошо проглаживаем одежду с двух сторон. Вывешиваем ее вертикально минут на десять и повторяем процедуру, пока вещь не станет сухой.

Напоследок рассмотрим способы, как быстро высушить одежду без фена и утюга. Если у вас работает отопление, можно разложить вещь на батарее.

Кроме того, подойдет способ с использованием духовки или вентилятора. Одежду нужно повесить рядом с этой техникой так, чтоб воздух шел в ее сторону. Можно разместить ее на спинке стула. Периодически нужно переворачивать вещь.

Последний способ самый длительный, но он позволяет ускорить сушку, если другие варианты не подходят. Одежду нужно разложить на чистом и сухом полотенце, а затем скатать в плотный рулон. Время от времени надо сжимать его руками, чтоб ткань полотенца впитала больше влаги. Когда оно станет мокрым, заменяем на сухое полотенце.

