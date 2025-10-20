Нежная кабачковая икра с бархатной структурой - идеальная намазка.

Кабачковая икра для многих украинцев является любимой овощной закуской. Ароматная паста из жареных овощей получается настолько вкусной, что можно легко съесть небольшую баночку за раз.

Вам точно понравится необычный вариант закуски - кабачковая икра с майонезом. Этот соус придает блюду бархатистую, однородную структуру вместо водянистой. А также смягчает кислоту томатов. С добавлением майонеза намазка становится более жирной и дольше хранится в банках.

Икра кабачковая с майонезом как магазинная

Для приготовления лучше отобрать молодые овощи с мягкой кожурой. Если в наличии только старые плоды, то с них нужно снять кожицу и убрать семена.

На две банки объемом 0,5 литра понадобятся такие ингредиенты:

один килограмм кабачков;

две луковицы;

четыре столовые ложки майонеза;

три столовые ложки томатной пасты;

три столовые ложки подсолнечного масла;

столовая ложка (с горкой) сахара;

половина чайной ложки соли;

лавровый лист;

соль, перец, специи по вкусу.

Также вам понадобится мясорубка или блендер.

Кабачки промыть, отрезать хвостики и при необходимости почистить. Луковицы крупно нарезать. На сковороде разогреть две ложки масла и обжаривать лук 3-4 минуты, пока он не станет золотистым.

Жареные овощи и кабачки два раза перемолоть блендером или мясорубкой. Можно сразу выложить сырой лук и обойтись без обжарки. Но с зажаркой кабачковая икра на зиму получится вкуснее. Вмешать в массу томатную пасту, майонез, соль, сахар, подсолнечное масло, специи по вкусу. Выложить лавровый лист.

Переложить смесь в кастрюлю с толстыми стенками и варить на самом минимальном огне около 2 часов. Ее нужно время от времени перемешивать, чтобы не пригорела ко дну. Будьте осторожны: горячая масса может "стрелять" во время варки.

Пока икра кабачковая с майонезом еще горячая, разложите в простерилизованные банки и закрутите обработанными крышками. Переверните дном вверх и накройте заготовки толстым одеялом, пока полностью не остынут. После этого можно переставить на постоянное хранение. Закуска хранится около 2 лет, а после открытия банки - не больше 7 дней в холодильнике.

Полезный совет: икра кабачковая получится ещё вкуснее, если вместо магазинного добавить домашний майонез.

