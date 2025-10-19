Этот салат вкуснее Оливье и Шубы, а готовится он из простых продуктов.

В мире есть множество разных вкусных салатов, но, как показывает практика, люди часто готовят одни и те же блюда годами. Иногда хочется съесть что-то максимально близкое к привычной еде, но с небольшими отличиями для разнообразия.

Мы разобрались, какой салат приготовить вместо Оливье. Это блюдо позволит насладиться привычным вкусом с новыми и свежими нотками.

Что приготовить вместо Оливье

Самым похожим на этот салат является "Столичный". В его состав также входят картошка, морковь, яйца, горошек и другие хорошо знакомые ингредиенты.

Видео дня

С первого взгляда не каждый может понять, в чем разница между Оливье и Столичным. Однако их ключевое отличие влияет не только на вкус, но и на насыщение и пользу. В частности вместо колбасы, ветчины или другого обработанного мяса для Столичного отваривают курятину, говядину или телятину.

Это блюдо получается более диетическим. Высокое содержание белка приводит к тому, что этим салатом быстро наедаешься. Для его приготовления нужно взять:

300 граммов вареного куриного филе, говядины или телятины;

300 граммов консервированного зеленого горошка;

300 граммов маринованных огурцов;

пять вареных яиц;

400 граммов вареной картошки;

100 граммов вареной моркови;

200 граммов майонеза;

20 граммов зеленого лука;

соль и перец по вкусу;

перец горошком;

лавровый лист.

В первую очередь нужно подготовить продукты. Картофель и морковь хорошо моем и варим не очищая кожуру. После закипания уменьшаем огонь и засекаем около 30 минут. Проверяйте на готовность ножом. Сливаем воду и оставляем овощи остывать. Затем их можно будет очищать.

Горошек откидываем на дуршлаг, чтоб избавиться от лишней жидкости.

В отдельной кастрюле кипятим воду. Добавляем туда соль, лавровый лист и пару перцев горошком. Помещаем в емкость филе или кусок говядины/телятины. Отвариваем до готовности, снимая пену. Затем готовое мясо должно полностью остыть.

Нарезаем его, картофель, морковь и огурцы кубиками. Промываем зеленый лук и мелко шинкуем. Пересыпаем все в миску. Добавляем туда горошек.

Яйца стоит заранее достать, чтоб они нагрелись до комнатной температуры. Отвариваем их вкрутую (около 10 минут) и помещаем в холодную воду. Очищаем яйца, нарезаем их кубиком и добавляем в миску.

Заправляем салат майонезом и перекладываем в пиалы. Сверху украшаем зеленым луком. По желанию его можно заменить репчатым. В результате мы получаем обалденный салат вместо Оливье, который порадует близких.

Вас также могут заинтересовать новости: