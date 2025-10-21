Узнайте, откуда происходит название грецкого ореха и чем он отличается от грецкого.

Полезный для здоровья грецкий орех популярен в рационе украинцев. Многие выращивают плод в домашних садах. Вы также могли слышать название "волошский" и не понимать - это одно и то же растение, или разные виды?

Мы разобрались, что такое волошский орех, чем отличается от грецкого и какое название правильное.

Чем отличается грецкий орех от волошского

Детали о полезном плоде и происхождении его названия объяснил историк Вадим Назаренко. Как оказалось, Украина входит в топ-10 поставщиков этого продукта в мире. Ученый объяснил, почему волошский орех так называется.

Видео дня

Такое наименование вида происходит от термина "волохи", которым украинцы называли народы современной Молдовы и Румынии. Наши предки считали, что именно они поставляют орехи в Украину. На самом деле валахи экспортировали продукт из Греции, а древние греки завозили его из Персии. Поэтому "волошский" орех - то же самое, что и грецкий. Это разные названия одного растения. Считается, что греки первыми доставили его в Европу.

Единственный нюанс в том, какая разница между грецким и волошским орехом, заключается в языке. Первое название распространено в России. А большинство славянских народов называют плод волошским или просто орехом без уточнения (то есть слово это слово у них по умолчанию означает именно грецкий).

Вот как называется растение в разных языках, родственных украинскому:

в польском - "włoski orzech";

в чешском - "vlašský ořech";

в хорватском - "orah";

в словенском - "oreh";

в болгарском - "орех".

Поэтому говорить грецкий орех на украинском неправильно, ведь это русская калька. Украинцам стоит забыть это название и вместо него говорить "волоський".

Родиной растения считается территория Азии между Турцией и Ливаном. Примерно в 5 веке до нашей эры греки завезли его в Европу, где вид успешно прижился. В мусульманских странах плод добавляют в пищу, он присутствует во многих сладостях. Европейцы же полюбили его за неприхотливость и простоту выращивания.

Вас также могут заинтересовать новости: