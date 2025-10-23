Представители большинства профессий в Украине получают стаж, равный реальному рабочему времени. Но за работу в опасных или экстремальных условиях можно получить выслугу в двойном размере. Список специальностей, за которые насчитывается стаж год за два в Украине составляет сотни специальностей. Такие работники входят в число тех, кто может выйти на пенсию досрочно.
Кому начисляется двойной стаж в Украине в 2025 году
Такая привилегия есть у представителей сложных, пагубных для здоровья и опасных профессий. Как объясняют в Пенсионном фонде, это касается таких случаев:
- работы под землей - в шахтах, метро, других подземных структурах;
- работа на предприятиях с высоким уровнем шума, химическим или радиационным загрязнением;
- работа медиков в учреждениях с высоким риском - инфекционных отделениях, психиатрических лечебницах и т.п.;
- командировка в область экстремальных погодных условий, например, на Крайний Север;
- военная служба вблизи линии фронта;
- работа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и военных действий (спасатели, пожарные и т.д.);
- работа на флоте с длительными рейсами.
Чтобы вам засчитали двойной стаж, стоит обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с подтверждающими документами. Это может быть трудовая книжка, справка от работодателя, выписка из акта, военный билет и так далее.
Если факт работы в опасных условиях будет доказан, в таком случае вам могут засчитать "год за два". Например, военному, который прослужил в зоне боевых действий три года, в трудовой стаж может пойти шесть лет.