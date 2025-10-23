Представители некоторых профессий могут рассчитывать на удвоение стажа в трудовой книжке.

Представители большинства профессий в Украине получают стаж, равный реальному рабочему времени. Но за работу в опасных или экстремальных условиях можно получить выслугу в двойном размере. Список специальностей, за которые насчитывается стаж год за два в Украине составляет сотни специальностей. Такие работники входят в число тех, кто может выйти на пенсию досрочно.

Кому начисляется двойной стаж в Украине в 2025 году

Такая привилегия есть у представителей сложных, пагубных для здоровья и опасных профессий. Как объясняют в Пенсионном фонде, это касается таких случаев:

работы под землей - в шахтах, метро, других подземных структурах;

работа на предприятиях с высоким уровнем шума, химическим или радиационным загрязнением;

работа медиков в учреждениях с высоким риском - инфекционных отделениях, психиатрических лечебницах и т.п.;

командировка в область экстремальных погодных условий, например, на Крайний Север;

военная служба вблизи линии фронта;

работа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и военных действий (спасатели, пожарные и т.д.);

работа на флоте с длительными рейсами.

Чтобы вам засчитали двойной стаж, стоит обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с подтверждающими документами. Это может быть трудовая книжка, справка от работодателя, выписка из акта, военный билет и так далее.

Видео дня

Если факт работы в опасных условиях будет доказан, в таком случае вам могут засчитать "год за два". Например, военному, который прослужил в зоне боевых действий три года, в трудовой стаж может пойти шесть лет.

Вас также могут заинтересовать новости: