Специалисты объяснили, при каком уровне заряда батарея живет дольше и можно ли заряжать телефон до 90% или 100%.

Вероятно, многие слышали совет, что заряд смартфона не стоит доводить до 100%, чтобы не "убить" батарею раньше времени. Идеальным зарядом часто называют 80%, и некоторые производители телефонов уже начали учитывать это: в новых версиях Android появилась функция ограничения заряда на уровне 80%, а в iPhone 15 - аналогичная опция, чтобы батарея не изнашивалась слишком быстро. Но откуда на самом деле взялась эта цифра?.. Давайте разберемся, почему телефон лучше заряжать до 80% - как советуют нам - и действительно ли это имеет смысл.

Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

У аккумулятора мобильного телефона есть два врага - это перегрев и высокое напряжение. Перегрева можно избежать: следует не держать телефон на солнце, не заряжать под подушкой и не использовать без нужды сверхбыструю зарядку. Но с напряжением дела куда сложнее - чем ближе заряд батареи к 100%, тем сильнее на нее нагрузка, пишет сайт androidauthority.com. Когда аккумулятор почти разряженный, то напряжение низкое и его можно быстро "подпитать" без какого-либо риска. Но чем ближе батарея приближается к полному заряду, тем выше напряжение, и это именно тот момент, когда аккумулятор изнашивается быстрее.

Как правило, его напряжение растет быстро в течение первых 60%, а затем замедляется до полного заряда. Считается, что остановка примерно на 80% - хороший промежуточный вариант: он позволяет избежать разрушительных процессов батареи, но при этом она заряжена достаточно для работы на несколькох часов. Но стоит ли искусственно ограничивать заряд до 80% и можно ли заряжать телефон до 90% заряда - насколько это критично?

Специалисты предлагают рассмотреть худший сценарий. Современные аккумуляторы смартфонов обычно рассчитаны как минимум на 500 циклов зарядки, прежде чем их емкость упадет до 80% от первоначальной. Однако сейчас также есть модели более высокого класса, которые рассчитаны на 1000 или даже 2000 циклов зарядки. Это означает почти полтора года ежедневной зарядки телефона - от нуля до полной. Большинство потребителей, вероятно, проживут как минимум два-три года, прежде чем заметят ухудшение срока службы аккумулятора, и еще дольше, прежде чем это станет серьезной проблемой. И это без каких-либо других мер предосторожности.

Но ограничение заряда до 80% может отсрочить замену батареи на год или более. К счастью, отмечают эксперты, современные телефоны умнее, чем мы думаем: уведомление о 100%-ном заряде на самом деле не означает, что телефон заряжен "до краев". Телефоны продолжают подзаряжаться еще некоторое время после отображения уведомления о полной зарядке, поэтому своевременное отключение их от сети поможет избежать стресса от простоя.

Кроме того, у многих брендов уже есть адаптивная или оптимизированная зарядка, которая замедляет процесс ночью и доводит заряд до максимума к утру. Это помогает телефону прослужить минимум три года.

Но если вы хотите продлить срок службы батареи телефона (ноутбука или других гаджетов), то может быть полезно заряжать ее именно до 80%. При этом эксперты не советуют отключать телефон от зарядного устройства раньше, чем при заряде 70%, если вы хотите наслаждаться его работой целый день.

Когда "правило 80%" может действительно помочь:

если планируете пользоваться телефоном 5-7 лет;

если заряжаете мобильный в основном по ночам;

если живете в жарком климате - ограничение до 80% может продлить жизнь аккумулятора.

При этом помните, что рано или поздно вам все-таки придется заменить батарею (или телефон), как бы вы ни старались. Но "правило 80%" может стать решающим фактором между одной и двумя заменами за семь лет и простой способ отсрочить замену батареи хотя бы на год-два.

