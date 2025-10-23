Владельцы жилья, площадь которого превышает норму, должны платить налог.

В Украине уже более десяти лет действует налог на недвижимость, который в народе называют налогом на "лишние квадратные метры". Всем владельцам жилой недвижимости, которая превышает определенные государством разрешенные объемы, придется уплатить налог.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита рассказал УНИАН, как начисляется налог на лишнюю площадь и как законно избежать лишних расходов.

Кого касается налог на недвижимое имущество 2025

По словам Юрия Питы, данный сбор в Украине уже существует более десяти лет и изначально презентовался государством как "налог на роскошь":

"Когда-то этот налог позиционировался как налог на роскошь. Считалось, что роскошь - это владение недвижимостью или автомобилем, поэтому налог ввели именно для таких случаев", - пояснил эксперт.

Впрочем, на практике такой налог на имущество затрагивает не только состоятельных. Облагаются налогом квартиры площадью более 60 квадратных метров, жилые дома - более 120 квадратных метров, а суммарно (дом + квартира) - более 180 "квадратов".

Также эксперт объяснил, сколько квадратных метров не облагается налогом: "Если у меня есть дом до 120 метров и квартира до 60 метров, то для меня этого налога не будет. Если у меня есть квартира 70 квадратов, то облагается налогом разница - 10 метров. Если 80 - тогда 20 метров, и так далее. Для дома 150 квадратов - 30 метров облагаются налогом. И чем больше площадь, тем больше налог".

Кроме того, предусмотрена дополнительная фиксированная сумма в 25 тысяч гривен для владельцев крупных жилых объектов - квартир более 300 квадратных метров и домов более 500 квадратных метров.

Как рассчитать налог на недвижимость для физических лиц

Чтобы понять, как начисляется налог на недвижимость 2025 года, надо учитывать размер минимальной заработной платы за год, предшествовавший году начисления:

"Налог за 2025 год владельцы будут платить в 2026 году. Для расчета будет браться минимальная зарплата, которая составляла 8 тысяч гривен", - пояснил Пита.

При этом ставку налога определяет местная власть, поскольку этот налог потом идет в местный бюджет. Эксперт привел пример: "В Киеве условно будет 1,5%. То есть от 8 тысяч гривен - это будет примерно 120 гривен за квадратный метр. Если десять "лишних" метров, тогда платится 1 200 грн".

Как узнать, нужно ли платить налог на недвижимость

Расчет налога на недвижимое имущество для физических лиц делает Государственная налоговая служба, после чего присылает владельцу налоговое уведомление:

"Пока я не получил уведомление - я не плачу. Закон предусматривает, что налог на недвижимость уплачивается только после получения этого документа", - отметил Пита.

Обычно уведомления поступают в июне-июле, а уплатить налог нужно в течение 45 дней. Эксперт отметил, что если вы получили уведомление в июне, то где-то максимум в августе его нужно оплатить.

При этом, если плательщик не согласен с суммой начисленного налога, но получил уведомление, тогда нужно обратиться в налоговую для уточнения данных и перерасчета. К примеру, если вы продали квартиру, а вам пришло уведомление о необходимости уплаты налога:

"Я уже не владелец, налоговая не заметила, ошиблась. Я должен пойти в налоговую, подать документы, что я продал квартиру, чтобы они сделали перерасчет и выставили счет на нового владельца".

В то же время, если владелец жилья получил уведомление, но не уплатил налог в определенный срок, предусмотрена пеня и административный штраф. Пита подчеркнул, что пеня - это определенный процент от суммы долга, и еще может быть административная ответственность за невыполнение налогового обязательства. Но если человек не получил уведомление, то тогда штрафов не будет.

Как не платить налог на недвижимость

По данным Государственной налоговой службы, от уплаты налога освобождены владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленных норм. А также владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.

Кроме того, платить можно не за все виды недвижимости. Так, от сбора освобождаются:

детские дома семейного типа;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями - но не более одного такого объекта на ребенка;

собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, и тому подобное.

Юрий Пита добавляет, что льготные категории определяются местными органами власти и этот перечень состоит из около десяти категорий: "Многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, ветераны АТО, и я не исключаю, что также будут ветераны, которые сейчас служат".

Как уменьшить налог на недвижимость

Эксперт отметил, что существует легальный способ не платить налог на недвижимость, если жилье находится в общей собственности. Он говорит, что если квартира площадью 100 квадратных метров принадлежит двум владельцам - по 50 квадратных метров каждому, то налог не уплачивается, потому что каждая доля меньше 60 квадратов.

По его словам, таким образом можно передать долю жилья кому-то из близких родственников, которые не имеют недвижимости, и эта возможность - абсолютно законный путь уменьшить расходы.

справка Юрий Пита Эксперт в сфере недвижимости Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ). Эксперт в сфере недвижимости с 20-летним опытом. Старший преподаватель Университета "КРОК", преподаватель сертификационных курсов АСНУ для риелторов. Имеет юридическое и управленческое образование: окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (специалист права) и Академию государственного управления при Президенте Украины (магистр государственного управления). В 1998-2006 годах работал в банковском секторе, затем - в крупных инвестиционно-строительных компаниях. В 2009 году основал юридическую фирму "Хоменко, Пита и Партнеры" и компанию по управлению недвижимостью "Альянс Менеджмент". Член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины с 2011 года, с 2012-го - председатель правового комитета АСНУ. В 2017-2023 годах возглавлял Ассоциацию как ее президент, а с 2024 года - исполнительный директор.

