Рассказываем, как можно отказаться от доставки газа - для этого потребуется написать заявление и дождаться результатов.

На фоне роста цен многие украинцы сосредоточены на том, как и на чем можно сэкономить. Например, некоторые задаются вопросом, нужно ли платить за доставку газа Нафтогаз, если не пользуешься голубым топливом.

Как оказалось, оплачивать эту вторую платежку должны все, кто имеет подключение к сети. При этом не важно, пользуетесь вы газом или нет. Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Оплата этой услуги является дополнительной финансовой нагрузкой для многих людей, особенно малообеспеченных семей и пенсионеров. Хотя в Украине много разных льгот и скидок для уязвимых категорий граждан, для оплаты доставки они не предусматриваются.

Видео дня

Согласно действующим нормам, плату за транспортировку начисляют автоматически, если есть подключение к газовой сети. Поэтому платежка продолжит приходить, вне зависимости от фактического потребления.

Можно ли не платить за газ

На данный момент единственным законным способом избежать оплаты за доставку является официальное отключение от газораспределительной сети. Другими словами, вторая платежка будет обязательной, пока сохраняется техническое подключение.

При этом никакого особенного способа, как пенсионерам не платить за доставку газа в Украине нет.

Чтобы отключиться от сети, нужно расторгнуть договор с оператором. Вот каким шагам нужно следовать:

подаем на имя оператора газораспределительной системы заявление, в котором просим расторгнуть договор;

получаем акт о прекращении снабжения газом;

ждем прибытия специалистов, которые физически отключат газ - перекроют подачу или установят специальную заглушку.

Только после прохождения всех этапов перестанут приходить счета за доставку. Однако, если оператор откажется удовлетворять ваше обращение или будет затягивать с отключением, можно обратиться с жалобой к госрегулятору - НКРЭКУ. Он контролирует деятельность поставщиков и сможет решить ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: