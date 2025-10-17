Рассказываем, как сделать, чтобы картофельная запеканка не разваливалась и получилась вкусной.

У многих в памяти сохранилась еда, которую они попробовали, когда были маленькими. Особое место в таком списке занимает картофельная запеканка как в детском саду.

Это блюдо с хрустящей корочкой и мягкой серединой ассоциируется с теплом, заботой и светлыми днями, когда все было легко и просто. Хотя повернуть время вспять невозможно, овощная запеканка с картошкой поможет снова почувствовать себя уютно.

Вариантов этого блюда очень много. Некоторые добавляли в него яйцо, тогда как другие - манку, сметану или что-то еще. Мы подобрали рецепт, который понравится взрослым и детям.

Картофельная запеканка из сырого картофеля

Это блюдо готовится легко и просто. Нужно подготовить продукты, смешать их и поставить запекаться в духовке. Вот какие ингредиенты нужны для картофельной запеканки:

три яйца;

три средних картофеля;

один средний помидор;

зеленый лук;

репчатый лук;

болгарский перец;

полстакана растительного масла;

полстакана молока;

соль;

смесь перцев;

полтора стакана муки;

50 граммов сыра.

Яйца разбиваем в миску. Картошку чистим, моем и натираем на крупной терке. Хорошенько отжимаем ее от лишней жидкости и добавляем к яйцам. Все вместе перемешиваем.

Помидор нарезаем на средние кусочки и всыпаем в миску. Туда же отправляем нарезанный перец и лук, перемешиваем. Включаем духовку на 180 градусов.

Вливаем к овощами масло и молоко. Приправляем и хорошо перемешиваем. Далее нужно всыпать муку и перемешать. Форму для выпечки выстилаем пергаментом и смазываем его маслом. Перекладываем содержимое миски в форму и сверху посыпаем натертым сыром. Выпекаем 25-30 минут.

За это время запеканка с сыром и помидорами обретает румяную корочку, а также успевает пропечься внутри. Блюдо прекрасно подойдет для сытного обеда или ужина.

