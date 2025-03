Если конкретней, то свободой действий, которую дарит проект Миядзаки.

Naughty Dog меняет подход к повествованию в своей будущей игре Intergalactic: The Heretic Prophet. Вместо линейного сюжета студия, похоже, движется в сторону большей свободы для игрока.

Бывший журналист Game Informer Бен Хенсон рассказал, что ещё до анонса слышал о вдохновении Naughty Dog играми с более открытой структурой. Тогда многие предположили, что речь идёт о The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Сейчас же журналист уточнил, что речь шла об Elden Ring от FromSoftware.

Конечно, это не значит, что The Heretic Prophet станет souls-like проектом с хардкорными боссами. Хенсон подчёркивает, что главное, что могло повлиять на Naughty Dog, - это свобода исследования и подача истории через окружающий мир.

Эту идею подтверждают слова Нила Дракманна ещё в 2023 году. Он говорил, что его вдохновляет подход к повествованию в Elden Ring, где игрок узнаёт о мире не через традиционные кат-сцены, а через окружение и интерактивный опыт.

Также недавно Нил Дракманн немного рассказал про мир The Heretic Prophet. В отличие от прошлых игр разработчика, в новинке главная героиня пройдёт весь путь одна, что тоже роднит её с философией игр Хидетаки Миядзаки.

