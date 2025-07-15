Королями игровых сборок признаны Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, которые предлагают оптимальную производительность в 2К-гейминге.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt подвел промежуточный итог 2025 года. Автор проанализировал текущее состояние рынка GPU и составил ультимативный тир-лист видеокарт для сборки игрового ПК.

Список разделили на 8 категорий: от "идеальных" до "избегать любой ценой". Если вы не следите активно за рынком видеокарт, то для вас это может быть полезно при апгрейде.

Королями игровых сборок в 2025 году признаны Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Обе карты могут похвастаться отличной производительностью в играх с разрешением 2К, имеют солидный запас видеопамяти (16 ГБайт) и обладают привлекательным соотношением "цена за FPS".

Помимо этого высокой похвалы удостоились GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Первая является самой оптимальной видеокартой RTX 50-й серии, а новинка AMD представляет собой ультимативное решение для сборки среднебюджетного ПК.

Также специалист советует обратить внимание на видеокарты из С-ранга. Данные ускорители можно рассматривать к покупке при наличии выгодных предложений на рынке. Среди них – Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ, Radeon RX 9070 GRE и Intel Arc B580.

А вот GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5050 противопоказано покупать летом 2025 года. Тестирование современных игр показывает ограничения 8 ГБ даже при 1080р-гейминге. Разумный минимум на сегодня – это 12 ГБ.

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Также блогер советует избегать GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT (8 ГБ). Все эти карточки отличаются слишком малым объемом VRAM и завышенными рекомендованными ценами.

Напомним, ранее NVIDIA выпустила новую технологию для видеокарт серии GeForce RTX 40, которая увеличивает FPS в играх. Технология работает по тому же принципу, что и AMD FMG: она вставляет сгенерированные кадры между двумя отрисованными, визуально удваивая частоту кадров.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является мобильная RTX 4060. За ней идут RTX 3060 и обычная RTX 4060.

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