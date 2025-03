Во многом получить такой титул помогло DLC Shadow of the Erdtree.

Редко когда игра остаётся в центре внимания спустя годы после выхода, но Elden Ring - это не просто хит FromSoftware, а настоящая культурная веха в индустрии.

По подсчётам Gamefa, у Elden Ring сейчас 599 наград, 435 из которых - за лучшую игру, и это абсолютный рекорд. В прошлом титул самой награждаемой игры держала The Last of Us 2, собрав 322 награды в 2020 году.

Также получить столько наград Elden Ring во многом помогло дополнение Shadow of the Erdtree, вышедшее летом прошлого года.

Однако признание критиков - не единственное достижение. Elden Ring продолжает впечатлять и коммерческими успехами: DLC разошлось тиражом в 5 миллионов копий всего за одну неделю, что для дополнения - невероятный показатель.

Напомним, что уже в мае выйдет кооперативный спин-офф Elden Ring: Nightreign, который предложит игрокам необычный взгляд на классический геймплейный цикл игр FromSoftware.

Ранее мы рассказывали, что стример Dinossindgeil стал первым в мире, кто успешно завершил God Run 3 SL1. Он прошёл Elden Ring, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne и Demon Souls персонажем 1-го уровня не получив урона.

