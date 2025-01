Своими действиями Дженсен бы породил антагониста первой части Deus Ex.

Разработка новой части Deus Ex, которая могла стать ключевой главой в истории Адама Дженсена, была отменена, оставив фанатов в состоянии горького разочарования.

Некоторые подробности о несостоявшейся игре раскрыл Марк Чечере, сценарист Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided, в интервью на YouTube-канале From Script to Life.

По словам Чечере, продолжение должно было привести игроков в город Раби'ах, задуманный ещё в процессе работы над Mankind Divided: "Изначально планировалось, что история переместится в этот новый город, но сюжет настолько изменился из-за сокращений, что я уже не уверен, куда бы всё в итоге пришло".

Видео дня

Чечере также поделился, что Адаму Дженсену предстояло столкнуться с одной из ключевых фигур Иллюминатов.

"Дженсен никогда бы не уничтожил Иллюминатов полностью, но у нас был один персонаж, которого он мог бы достать. Однако последствия его действий… Именно это и стало бы трагедией Дженсена. Он своими руками запустил бы события, которые привели к Deus Ex, создав того самого Боба Пейджа".

Несмотря на свою заинтересованность в проекте, Чечере отметил, что его участие ограничилось общением с командой: "Я пытался вернуться в разработку, но, к сожалению, всё сложилось иначе. Мне бы очень хотелось завершить эту историю, но с тех пор никаких новостей".

Элиас Туфексис, актёр, озвучивший Адама Дженсена, также выразил сожаление о нереализованном потенциале игры. В своём Twitter он лаконично написал: "Эта игра могла быть потрясающей, правда?" Ранее он также критиковал компанию Embracer Group за отмену разработки, заявив, что они упустили огромную возможность.

Ранее Уоррен Спектор, создатель оригинальной Deus Ex, также выражал недоумение от отмены новой части серии.

Вас также могут заинтересовать новости: