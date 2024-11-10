Иван Назаренко

Первый Deus Ex сейчас ощущается как документалка, заявил Спектор.

В начале этого года стало известно, что Eidos Montreal сократила 97 сотрудников и отменила разработку неанонсированной игры в серии Deus Ex.

Геймдиректор самой первой части серии Уоррен Спектор дал интервью изданию PC Gamer, в котором рассказал, что не понимает такого решения студии. "Я действительно не представляю, зачем Embracer и Eidos отказываться от франшизы Deus Ex, по крайней мере, на данный момент. С моей точки зрения, подход к геймплею все еще актуален, но мир и ситуация нуждаются в обновлении".

Уоррен рассказал, что когда он вместе с Ion Storm создавал самую первую часть серии, он просил разработчиков использовать в мире игры все технологические темы, которые были на слуху в то время.

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Проблема 2000-го года была не за горами, ИИ становился реальностью, теории заговоров были повсюду, терроризм был на подъеме, биоинженерия была в зачаточном состоянии, техноаугментация была в разработке. Все это было в центре внимания. Сделать игру об этом было очевидным делом.

Спектор отметил, что сейчас первый Deus Ex ощущается как документалка, а не фантазии о возможном будущем: "Сейчас я бы не стал делать Deus Ex таким, каким он был в 2000 году, когда его можно было читать как правдоподобное фэнтези."

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