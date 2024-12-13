Thick of Thieves станет многопользовательским иммерсив симом.

На The Game Awards 2024 представили новую игру Уоррена Спектора, создателя серии Deus Ex, которая стала одной из знаковых игр в жанре иммерсив сим.

Проект получил название Thick of Thieves, это будет многопользовательский иммерсив сим в режиме PvPvE. События игры развернутся в альтернативных 1910-х, где технологии и магия слились воедино.

В первую очередь Thick of Thieves это стелс, игрокам предстоит воровать ценные артефакты в мрачном криминальном городе, пока жители этого места, а также другие игроки, будут им мешать.

Сам Уоррен Спектор рассказывает, что игра позволяет игрокам запечатлеть свои собственные истории:

"Thick As Thieves воплощает в себе видение захватывающего геймплея, на котором была основана OtherSide. В этой игре мы даем игрокам возможность создавать свои собственные истории в мире, где ценятся наблюдательность, хитрость и творческое решение проблем."

Ранее мы рассказывали, что на The Game Awards 2024 показали первый трейлер "Ведьмак 4". Главной героиней новой истории станет Цири.

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