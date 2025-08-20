Портативка поступит в продажу 16 октября, но по какой цене - пока неизвестно.

Asus и Microsoft объявили дату выхода портативных консолей ROG Xbox Ally - устройства поступят в продажу 16 октября.

Цены пока нераскрыты, но Asus обещает, что подробности появятся в ближайшие недели. Однако некоторые европейские магазины уже раскрывали ценники в 600 и 900 евро.

ROG Xbox Ally получит чип AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ (с возможностью замены). Экран 7 дюймов, IPS, 1080p, 120 Гц. Батарея на 60 Втч.

ROG Xbox Ally X будет мощнее: Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ. Та же матрица, но увеличенная батарея на 80 Втч. Порты тоже отличаются: младшая версия предлагает два USB-C, а старшая - USB4 с поддержкой Thunderbolt 4.

В системе появится специальный "режим Xbox", адаптированный под управление стиками и кнопками. При этом устройства будут запускать исключительно ПК-игры, а не проекты с консолей Xbox.

Обе консоли работают на Windows 11 Home, оснащены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также получили переработанные эргономичные рукоятки и поддержку сменных M.2 SSD.

Анонс портативки состоялся ещё в июне на Xbox Games Showcase. Решение доверить производство Asus стало неожиданным, ведь Microsoft долго намекала на собственный портативный Xbox, но в итоге сосредоточилась на доработке Windows 11.

На Gamescom 2025 Asus показала список игр, которые можно будет опробовать на новых устройствах, среди них Gears of War: Reloaded, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Doom: The Dark Ages, Hogwarts Legacy, Lies of P, Balatro, Clair Obscur: Expedition 33 и даже Roblox.

Ранее мы рассказывали, что ASUS затизерил новый "экстраординарный" геймпад для Xbox. Полноценный анонс произойдёт на Gamescom 2025.

