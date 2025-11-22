Готовятся они очень просто, но с первых секунд покоряют необычным вкусом.

Чуть больше, чем через месяц, наступит Новый 2026 год - какого животного мы будем почитать, знают многие. Огненная Лошадь мчится навстречу и готова принести удачу в дом каждого, кто сумеет ее удивить. Предлагаем вам сделать это с помощью шикарного праздничного стола - необычные закуски на Новый год точно понравятся активному животному.

Холодные закуски на Новый год - что приготовить

Первое блюдо идеально подойдет и для компании, и для посиделок с семьей - это яркие шарики с разными начинками. Второе блюдо - "Факел" из лаваша, украшенный ярко-красным гранатом. Будьте уверены, что с такими сытными дарами вы точно попадете в список любимчиков символа года.

Закуска "Шарики"

Красочное угощение привлекает не только своим внешним видом, но и вкусовыми качествами - от него невозможно оторваться, и оно первым "улетает" со стола.

Ингредиенты:

творожный сыр;

яичный белок;

твердый сыр;

крабовые палочки;

плавленый сыр;

яичный желток;

майонез;

творожный сыр;

чеснок;

грецкий орех;

веточки розмарина.

Суть этого блюда в том, что на одну тарелку выкладываются несколько разных шариков, где начинки не повторяются. Подается закуска вместе с крекерами - на них и придется намазывать аппетитные "бомбочки".

Первая порция шариков делается из творожного сыра, тертого, сваренного вкрутую, яичного белка и твердого сыра. Вторая - из тертых крабовых палочек, плавленого сыра, яичного желтка и майонеза. Третья - из творожного сыра, измельченного чеснока и грецких орехов.

У вас должно получиться три тарелки с разными закусками. Массу нужно набирать ложкой и затем катать шарики мокрыми руками. Затем каждый вид "бомбочек" нужно обвалять в соответствующем продукте - одни в тертом сыре, другие - в тертых крабовых палочках, третьи - в измельченных фисташках. В конце вам останется только выложить на тарелку веточки розмарина, сверху - шарики, а в самом центре разместить крекеры.

Закуска "Факел"

Закуски на Новый год 2026 обязательно должны быть яркими - такими же, как символ года. Огненная Лошадь не потерпит скуки и однообразия, поэтому вооружитесь рецептом, продуктами, и отправляйтесь в полет - планета гастрономического удовольствия уже готова к вашему прибытию.

Ингредиенты:

тортилья (круглый лаваш);

куриное филе;

грецкий орех или миндаль;

гранат;

укроп;

майонез.

Круглый лаваш разместить на столе стопкой, разрезать ножом пополам. Из получившейся половинки свернуть конус (наложить одну половинку на другую, чтобы получился "кулечек"), закрепить зубочистками. Смазать заготовки взбитым яичным белком, поставить на противень острым концом вверх и отправить в духовку на 10-12 минут при 190 градусах.

Приготовить начинку - куриное филе отварить или запечь, мелко нарезать. Грецкий орех измельчить в блендере, соединить с курицей в одной емкости. Добавить зерна граната и майонез. Также опционально можно дополнить начинку тертым сыром, жареными грибами или другими ингредиентами, которые вам нравятся.

Достать конусы из духовки, вытащить все зубочистки, заполнить "факелы" начинкой доверху, по диаметру украсить мелко нарезанным укропом, а центр заполнить зернами граната. Закуску сразу же можно подавать к столу.

