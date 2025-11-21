Если нет желания или возможности готовить обычные голубцы - попробуйте сделать ленивые. Их не нужно заворачивать в капусту, поэтому процесс приготовления (не считая запекания) занимает не больше 15 минут. А сами изделия получаются сочными, сытными и гораздо более вкусными, чем котлеты.
Зная, как делать ленивые голубцы, вы сможете приготовить роскошный ужин с минимальными усилиями. Общий принцип простой - рубленая капуста смешивается с фаршем, после чего блюдо запекается.
Ленивые голубцы по-домашнему в духовке
Перед готовкой заранее разогрейте духовой шкаф, а также подготовьте глубокую жаропрочную форму для выпекания.
Ингредиенты на сочные ленивые голубцы в духовке такие:
- пятьсот граммов фарша;
- одна луковица;
- одна морковь;
- две столовые ложки масла;
- триста граммов капусты;
- сто граммов круглого риса;
- одно яйцо;
- один лавровый лист;
- соль, пряности, приправы по вкусу;
- две столовые ложки томатной пасты;
- две столовые ложки воды;
- двести граммов сметаны.
Рис отварите до полуготовности (около 10 минут). Натрите морковь и нарежьте лук мелко. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте овощи, пока они не станут золотистыми. Сырую капусту измельчите.
Смешайте фарш с рисом, зажаркой, капустой и яйцом. Посолите и приправьте по желанию. Влажными руками сформируйте изделия в форме котлет или фрикаделек. Разложите ленивые голубцы в духовке на противне или в форме, смазанной маслом.
Для соуса смешайте воду, томатную пасту и сметану. По желанию приправьте травами, чесноком или зеленью. Залейте голубцы, чтобы они полностью были покрыты. Также положите в форму лавровый лист.
Выпекайте ленивые голубцы в духовке около 40 минут при 180°. Затем увеличьте температуру до 220° и готовьте еще 5 минут, чтобы сделать аппетитную корочку.
Ленивые голубцы в мультиварке
Приготовленное таким способом блюдо отличается особой нежностью. Если сравнивать два способа, по которым готовятся ленивые голубцы - рецепт в духовке занимает меньше времени, но изделия будут не такими сочными.
Список ингредиентов такой:
- триста граммов фарша;
- триста граммов капусты;
- восемьдесят граммов круглого риса;
- одна морковь;
- один лук;
- одно яйцо;
- два зубчика чеснока;
- один лавровый лист;
- две столовые ложки масла;
- соль, перец;
- сто пятьдесят миллилитров воды;
- три столовые ложки сметаны;
- две столовые ложки томатной пасты.
Рис промойте несколько раз, залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Капусту измельчите небольшими квадратиками. Нарежьте лук и натрите морковь. Готовьте в режиме "Жарка" на масле около 10 минут.
В фарш вмешайте яйцо, рис, жареные овощи и измельченный чеснок. Приправьте специями. Слепите голубцы любой формы. Отдельно смешайте ингредиенты для соуса - воду, сметану и томатную пасту.
Приготовить ленивые голубцы в мультиварке можно в режимах "Тушение" или "Каша". На дно чаши влейте ложку масла, выложите изделия и залейте соусом. Положите также лавровый лист. Готовьте блюдо под закрытой крышкой около 60 минут.