Аппетитные ленивые голубцы получаются очень сочными в духовке.

Если нет желания или возможности готовить обычные голубцы - попробуйте сделать ленивые. Их не нужно заворачивать в капусту, поэтому процесс приготовления (не считая запекания) занимает не больше 15 минут. А сами изделия получаются сочными, сытными и гораздо более вкусными, чем котлеты.

Зная, как делать ленивые голубцы, вы сможете приготовить роскошный ужин с минимальными усилиями. Общий принцип простой - рубленая капуста смешивается с фаршем, после чего блюдо запекается.

Ленивые голубцы по-домашнему в духовке

Перед готовкой заранее разогрейте духовой шкаф, а также подготовьте глубокую жаропрочную форму для выпекания.

Ингредиенты на сочные ленивые голубцы в духовке такие:

пятьсот граммов фарша;

одна луковица;

одна морковь;

две столовые ложки масла;

триста граммов капусты;

сто граммов круглого риса;

одно яйцо;

один лавровый лист;

соль, пряности, приправы по вкусу;

две столовые ложки томатной пасты;

две столовые ложки воды;

двести граммов сметаны.

Рис отварите до полуготовности (около 10 минут). Натрите морковь и нарежьте лук мелко. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте овощи, пока они не станут золотистыми. Сырую капусту измельчите.

Смешайте фарш с рисом, зажаркой, капустой и яйцом. Посолите и приправьте по желанию. Влажными руками сформируйте изделия в форме котлет или фрикаделек. Разложите ленивые голубцы в духовке на противне или в форме, смазанной маслом.

Для соуса смешайте воду, томатную пасту и сметану. По желанию приправьте травами, чесноком или зеленью. Залейте голубцы, чтобы они полностью были покрыты. Также положите в форму лавровый лист.

Выпекайте ленивые голубцы в духовке около 40 минут при 180°. Затем увеличьте температуру до 220° и готовьте еще 5 минут, чтобы сделать аппетитную корочку.

Ленивые голубцы в мультиварке

Приготовленное таким способом блюдо отличается особой нежностью. Если сравнивать два способа, по которым готовятся ленивые голубцы - рецепт в духовке занимает меньше времени, но изделия будут не такими сочными.

Список ингредиентов такой:

триста граммов фарша;

триста граммов капусты;

восемьдесят граммов круглого риса;

одна морковь;

один лук;

одно яйцо;

два зубчика чеснока;

один лавровый лист;

две столовые ложки масла;

соль, перец;

сто пятьдесят миллилитров воды;

три столовые ложки сметаны;

две столовые ложки томатной пасты.

Рис промойте несколько раз, залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Капусту измельчите небольшими квадратиками. Нарежьте лук и натрите морковь. Готовьте в режиме "Жарка" на масле около 10 минут.

В фарш вмешайте яйцо, рис, жареные овощи и измельченный чеснок. Приправьте специями. Слепите голубцы любой формы. Отдельно смешайте ингредиенты для соуса - воду, сметану и томатную пасту.

Приготовить ленивые голубцы в мультиварке можно в режимах "Тушение" или "Каша". На дно чаши влейте ложку масла, выложите изделия и залейте соусом. Положите также лавровый лист. Готовьте блюдо под закрытой крышкой около 60 минут.

