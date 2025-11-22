Сирень будет здоровой и цветущей, если правильно провести обрезку.

Многие люди нередко выбирают для своего сада и придомовой территории сирень за ее невероятно ароматные цветы. К тому же она неприхотлива в уходе и не требует к себе постоянного внимания садовода.

Несмотря на это, есть несколько ключевых действий, которые все же необходимы, чтобы кусты каждый год радовали своим видом.

Что делать с сиренью осенью - далее в материале. Ранее мы рассказывали, какие растения не нужно обрезать на зиму.

Видео дня

Как ухаживать за сиренью осенью

Издание homes and gardens поделилось советами профессиональных садоводов, как подготовить эти кусты к холодам, а чего делать не стоит.

Если вы хотите, чтобы ваши деревья были здоровыми, то стоит запомнить, как ухаживать за сиренью в этот сложный период.

Как и все кустарники, которые цветут весной, сирень нуждается в ежегодном мульчировании. Это поможет распределить органические и неорганические материалы по почве. Для этого растения лучше всего выбрать компост, опавшие листья или древесную щепу. Органика будет разлагаться и обогащать грунт питательными веществами.

Кроме того, мульчирование позволит сирени лучше сохранять влагу, будет подавлять рост сорняков вокруг и поможет легче пройти зиму, защитив корни.

Нужно распределить мульчу слоем около 7-10 сантиметров так, чтобы вокруг стеблей был зазор около 2,5 сантиметров. Это предотвратит риск их загнивания.

Если у вас очень сухая осень, то важно обеспечить сирень регулярным поливом даже в это время. Хотя растение устойчиво к засухе, лучше предотвращать пересыхание почвы.

Поскольку с ноября по март длится период покоя этого растения, именно в это время можно посадить дополнительные кустарники. Выберите солнечное место, где будет хорошая почва. Далее удобряем землю компостом или перепревшим навозом. За час до посадки замачиваем корни на час.

Обратите внимание на цвет стебла, чтобы определить, на каком уровне сирень росла до этого и постарайтесь закопать ее точно также. Останется только обильно полить куст и замульчировать землю.

То, как обрезать сирень осенью, мы выделили в отдельный пункт, поскольку этот процесс касается очень распространенной ошибки.

Как правильно обрезать сирень на зиму - это важно знать

Обрезать сирень осенью нужно с полным пониманием процесса и своих целей.

Перед холодами принято срезать засохшие цветы, если вы их не убрали раньше, сухие, больные и другие ветки, которые вам мешают. Обычно это процесс, который проводится для оздоровления кустарника. Следите за временем - процедуру нужно успеть сделать до первых серьезных заморозков, чтобы срезы затянулись.

При этом сильно увлекаться не стоит, ведь растению понадобятся почки, которые уже заложены на его стеблях. Цветы появляются на ветках которым минимум один год.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда обрезать сирень, чтобы сформировать крону? Делают это обычно сразу после цветения, а не осенью. Так будет время до холодов нарастить стебли и почки для следующего года.

Если вашему кустарнику более десяти лет можно провести серьезную омолаживающую обрезку. Нужно убрать все побеги, которые выглядят слишком тонкими, сломанными, сухими или больными. Обычно оставляют около пяти самых удачных побегов и укорачивают их до 15 сантиметров.

Срезы обрабатывают садовой краской или варом. Надо быть готовым к тому, что в первый год после обрезки сирень цвести не будет. Это произойдет примерно на второй-третий год.

Вас также могут заинтересовать новости: